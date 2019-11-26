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Нужно больше высоток: застройщик попросил у мэрии воткнуть дом среди многоэтажек в Брагино

Где может начаться стройка в Ярославле

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Бизнесмен присмотрел себе участок среди многоэтажек&nbsp;

Бизнесмен присмотрел себе участок среди многоэтажек 

В Дзержинском районе могут воткнуть новостройку среди жилых многоэтажек. В мэрию Ярославля обратился частный предприниматель Александр Миллер, у которого есть планы на застройку в квартале, ограниченном улицами: Урицкого, Елены Колесовой, Блюхера, Тутаевским шоссе. 

— Решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля, учитывая предложение Миллера Александра Анатольевича от 19.08.2019 о подготовке документации по планировке территории и безвозмездной передаче её в муниципальную собственность, мэрия постановляет подготовить проект планировки и межевания территории, — говорится в документации, опубликованной на сайте мэрии Ярославля. 

В этом районе застройщик хочет воткнуть многоквартирный жилой дом

В этом районе застройщик хочет воткнуть многоквартирный жилой дом

Проект планировки означает лишь предварительные чертежи на земле с указанием, что именно можно было бы здесь построить. 

В Ярославле существует ещё несколько проектов жилищной застройки. Но таких масштабных, что жителей пугают эти планы, например, как строительство гигантского микрорайона «Сокол» на проспекте Фрунзе.

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КОММЕНТАРИИ (24)

Гость
26 ноя 2019 в 10:54

Перечислю ка я пустыри в Дзержинском районе , так на будущее застройщикам : Пионерская улица ( Старое Брагино ) , напротив школы 95 ( там недострой на уровне фундамента , можно выкупить наверное ) , Между проспектом Дзержинского и улицей Батова , улица Брагинская , улица Бабича , улица Спасская , улица Елены Колесовой напротив ЯГСХА 2 корпус , улица Громова , 4-й Норский переулок . А во дворах строить только себе в ущерб , мы не 70х годах , люди покупают квартиры исключительно в тех домах где комфорт .

Гость
26 ноя 2019 в 10:44

Столько много пустырей в "Брагино" а они хотят строить во дворе среди хрущевок , у меня вопрос кто будет там покупать квартиры ? Люди смотрят при покупке квартиры : просторный двор , вид из окна . А в итоге будет вид на хрущевку )) ну такооое )))

123
26 ноя 2019 в 10:41

Правильно, чего теряться, "Медик" вон 22 этажа вкорячил, и ничего, и тут прокатит. Правда денег у народа даже на покупку 11кв.м в этих человейниках нет, так что желание плодить пустые кв.метры не понятно.