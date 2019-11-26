Нужно больше высоток: застройщик попросил у мэрии воткнуть дом среди многоэтажек в Брагино

В Дзержинском районе могут воткнуть новостройку среди жилых многоэтажек. В мэрию Ярославля обратился частный предприниматель Александр Миллер, у которого есть планы на застройку в квартале, ограниченном улицами: Урицкого, Елены Колесовой, Блюхера, Тутаевским шоссе.

— Решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля, учитывая предложение Миллера Александра Анатольевича от 19.08.2019 о подготовке документации по планировке территории и безвозмездной передаче её в муниципальную собственность, мэрия постановляет подготовить проект планировки и межевания территории, — говорится в документации, опубликованной на сайте мэрии Ярославля.