«Никто не бросился строить наши дома»: ярославские дольщики развернули плакаты у здания Госдумы

Жителей Ярославской области практически довели до точки кипения. Люди оказались заложниками домов-долгостроев в посёлке Щедрино, где они покупали квартиры, начиная с 2014 года. Здесь застройщик собирался возвести несколько корпусов новостроек к 2015 и 2016 году. Но на месте одного из домов до сих пор работы развернулись не дальше котлована.
Все эти годы застройщик находит причины не строить, а проверяющие органы и власти открещиваются от людей отписками.
— Ужаснее всего, что мы ходим как по замкнутому кругу: если мы обращаемся в Москву, то всё спускается вниз, и ответ мы получаем уже от местных властей, что «всё на контроле». В этот раз мы лично отвезли в администрацию президента наше обращение и приложили гору таких ответов, в которых то состава преступления УВД не видит, то линии электропередачи мешают застройщику возводить дома, то с инвестором переговоры ведут, — рассказала активистка из группы дольщиков Алла Аген.
— У нас три дома. Застройщика теоретически два: «Капитал» и «Титан», но это отец и сын Смирновы, — продолжает Алла Аген. — На данный момент нам удалось добиться от власти только переноса линии ЛЭП, под которой находились строения 28 и 49, обычно на это ссылался наш застройщик. В ноябре 2019 закончился перенос силами МРСК. Но никто не бросился строить наши дома.
В Москве ярославцы развернули плакаты, но на них обратил внимание лишь охранник Госдумы.
— У Госдумы только сотрудник службы охраны подходил, паспортные данные взял и предупредил о правилах проведения одиночного пикета, но мы и так были в курсе, так как у нас на Советской площади регулярно их устраиваем, — добавила Алла Аген.
Только один дом из трёх после жалобы ярославцев президенту добавили в список проблемных долгостроев.
— Два других не добавили, чему очень удивились в администрации президента в субботу, когда мы отвезли документы, — рассказала дольщица.
При этом дольщики выяснили, что их застройщик работает на строительстве других объектов, возводит жилые дома.