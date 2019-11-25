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«Никто не бросился строить наши дома»: ярославские дольщики развернули плакаты у здания Госдумы

Отреагировал на людей только охранник

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Ярославцы не выдержали и поехали с плакатами в Москву&nbsp;

Ярославцы не выдержали и поехали с плакатами в Москву 

Жителей Ярославской области практически довели до точки кипения. Люди оказались заложниками домов-долгостроев в посёлке Щедрино, где они покупали квартиры, начиная с 2014 года. Здесь застройщик собирался возвести несколько корпусов новостроек к 2015 и 2016 году. Но на месте одного из домов до сих пор работы развернулись не дальше котлована. 

Квартиры ярославцы покупали от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей

Квартиры ярославцы покупали от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей

Все эти годы застройщик находит причины не строить, а проверяющие органы и власти открещиваются от людей отписками. 

— Ужаснее всего, что мы ходим как по замкнутому кругу: если мы обращаемся в Москву, то всё спускается вниз, и ответ мы получаем уже от местных властей, что «всё на контроле». В этот раз мы лично отвезли в администрацию президента наше обращение и приложили гору таких ответов, в которых то состава преступления УВД не видит, то линии электропередачи мешают застройщику возводить дома, то с инвестором переговоры ведут, — рассказала активистка из группы дольщиков Алла Аген. 

Здесь уже несколько лет как должен был стоять дом. Фото сделано 12 ноября 2019-го

Здесь уже несколько лет как должен был стоять дом. Фото сделано 12 ноября 2019-го

— У нас три дома. Застройщика теоретически два: «Капитал» и «Титан», но это отец и сын Смирновы, — продолжает Алла Аген. — На данный момент нам удалось добиться от власти только переноса линии ЛЭП, под которой находились строения 28 и 49, обычно на это ссылался наш застройщик. В ноябре 2019 закончился перенос силами МРСК. Но никто не бросился строить наши дома.

В Москве ярославцы развернули плакаты, но на них обратил внимание лишь охранник Госдумы. 

— У Госдумы только сотрудник службы охраны подходил, паспортные данные взял и предупредил о правилах проведения одиночного пикета, но мы и так были в курсе, так как у нас на Советской площади регулярно их устраиваем, — добавила Алла Аген. 

Только один дом из трёх после жалобы ярославцев президенту добавили в список проблемных долгостроев. 

— Два других не добавили, чему очень удивились в администрации президента в субботу, когда мы отвезли документы, — рассказала дольщица. 

При этом дольщики выяснили, что их застройщик работает на строительстве других объектов, возводит жилые дома. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

25 ноя 2019 в 15:18

"— Два других не добавили, чему очень удивились в администрации президента в субботу, когда мы отвезли документы, — рассказала дольщица. " песков тоже удивленный фейс постоянно демонстрирует. Видно ходили на курсы по актерскому мастерству.