«Никто не бросился строить наши дома»: ярославские дольщики развернули плакаты у здания Госдумы

Ярославцы не выдержали и поехали с плакатами в Москву Фото: Щедрино Новостройки дольщики / Vk.com

Жителей Ярославской области практически довели до точки кипения. Люди оказались заложниками домов-долгостроев в посёлке Щедрино, где они покупали квартиры, начиная с 2014 года. Здесь застройщик собирался возвести несколько корпусов новостроек к 2015 и 2016 году. Но на месте одного из домов до сих пор работы развернулись не дальше котлована.

Квартиры ярославцы покупали от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей Фото: Алла Аген

Все эти годы застройщик находит причины не строить, а проверяющие органы и власти открещиваются от людей отписками. — Ужаснее всего, что мы ходим как по замкнутому кругу: если мы обращаемся в Москву, то всё спускается вниз, и ответ мы получаем уже от местных властей, что «всё на контроле». В этот раз мы лично отвезли в администрацию президента наше обращение и приложили гору таких ответов, в которых то состава преступления УВД не видит, то линии электропередачи мешают застройщику возводить дома, то с инвестором переговоры ведут, — рассказала активистка из группы дольщиков Алла Аген.

Здесь уже несколько лет как должен был стоять дом. Фото сделано 12 ноября 2019-го Фото: Алла Аген