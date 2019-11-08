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Переделали в жилой комплекс: на Московском проспекте частично сдали гигантский долгострой

Под жильё в нём отдадут половину

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Комплекс «ЯрСити» должен был стать гостиницей

Комплекс «ЯрСити» должен был стать гостиницей

Сегодня в правительстве Ярославской области объявили, что частично введён в эксплуатацию долгострой ЯрСити на Московском проспекте.

— Введена в эксплуатацию базовая часть многофункционального комплекса «ЯрСити» на Московском проспекте. Общая площадь объекта — почти 28 тысяч квадратных метров, жилая — около 13 тысяч, — рассказал заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец.

Комплекс планировали строить как большой деловой и торгово-выставочный центр «Сити-Ярославль» рядом с автовокзалом, работы начались в 2004 году, и должны были закончиться к 2006 году. Но застройщик обанкротился. Вновь заговорили о будущем этого комплекса в 2016 году. 

Теперь концепция изменилась, и у комплекса появились два 25-этажных жилых дома и двухуровневый общественно-деловой центр на 17 этажей. Также планировалось, что у выступающей части 17-этажного здания будут расположены помещения под апартаменты. 

Осовремененный проект с опаской восприняли ярославцы. 

— И Московские встанет ещё прочнее! Пробки сегодняшнего дня покажутся ерундой! Эх, дороги, — вздыхали в соцсетях. 

Другие вспоминали про проект Карабулинской развязки, которая станет ещё более необходимой (виадук как раз должен был бы пройти у автовокзала), когда в огромные дома (примерно по 190 квартир каждый), начнут заселяться люди. Это значит, что по Московскому проспекту начнут ездить ещё около 400 машин ежедневно, которым также нужна будет парковка.

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