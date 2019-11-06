Клуб «Мёд» подешевел в несколько раз: за сколько продают легендарное заведение

Легендарный ночной клуб «Мёд» в Ярославле усиленно пытаются продать в связи с банкротством заведения. Как стало известно 76.RU, развлекательный комплекс, в который входят причальный понтон, теплоход «Академик Вавилов» с рестораном на борту и дебаркадер, сбросил в цене несколько раз.

— Подешевел со 100 до 57 миллионов рублей. Сейчас комплекс закрыт и находится в залоге у банка, — рассказал представитель банка Дмитрий. — Покупатели объявляются регулярно, но все хотят подешевле.

Напомним, ещё в прошлом году объявление о продаже клуба появилось на сайте «Авито». Тогда предприятие пытались продать за 250 миллионов рублей. Имущество комплекса находилось в аресте у судебных приставов, которые оценили, что реальная стоимость заведения — около 187 миллионов рублей.