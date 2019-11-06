6 ноября среда
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.59
eur 70.43

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 63.59
eur 70.43

Все новости

Все новости
Недвижимость

Клуб «Мёд» подешевел в несколько раз: за сколько продают легендарное заведение

Старейший ночной комплекс Ярославля обанкротился

Поделиться

3 366
3 Обсудить
Клуб пытаются продать уже второй год

Клуб пытаются продать уже второй год

Легендарный ночной клуб «Мёд» в Ярославле усиленно пытаются продать в связи с банкротством заведения. Как стало известно 76.RU, развлекательный комплекс, в который входят причальный понтон, теплоход «Академик Вавилов» с рестораном на борту и дебаркадер, сбросил в цене несколько раз. 

— Подешевел со 100 до 57 миллионов рублей. Сейчас комплекс закрыт и находится в залоге у банка, — рассказал представитель банка Дмитрий. — Покупатели объявляются регулярно, но все хотят подешевле. 

Напомним, ещё в прошлом году объявление о продаже клуба появилось на сайте «Авито». Тогда предприятие пытались продать за 250 миллионов рублей. Имущество комплекса находилось в аресте у судебных приставов, которые оценили, что реальная стоимость заведения — около 187 миллионов рублей. 

ТЕКСТ

ТЕГИ

клубнедвижимость

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Потерявшийся Дед
6 ноя 2019 в 18:16

Мэрию туда переселите пущай плавают.

Гость
6 ноя 2019 в 20:13

Елена, как завсегдатай заведения, печется о судьбе что ли?