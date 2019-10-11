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Недвижимость

Сбросили цену в два раза и нашли покупателя: продают бывшее здание Кировской администрации

За сколько отдадут исторический дом на улице Республиканской

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Трёхэтажное здание продают уже три года

Трёхэтажное здание продают уже три года

В Ярославле объявился покупатель на бывшее здание Кировской администрации. Его нашли после того, как новый первый заместитель мэра Алла Кибец подписала постановление о снижении цены больше чем в два раза. 

Исторический трёхэтажный особняк находится на улице Республиканской, 49 и является памятником федерального значения. Изначально мэрия планировала выручить с его продажи 200 миллионов рублей. Но летом этого года цену сбросили до 77,8 миллиона рублей. 

— На здание на улице Республиканской есть покупатель. Но есть ряд моментов, которые нужно решить для того, чтобы покупатель согласился на это, — сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Меньше чем за сто миллионов рублей отдают четырёхэтажный памятник истории и культуры (один этаж подземный) площадью 2315,4 квадратного метра. Новому собственнику перейдёт также обременение по содержанию дома-памятника «Совет попечительства о бедных. Главное здание», построенного в 1858 году. Здание продаётся с участком, на котором находится.

Видимо, особый подход к покупателю и значительное снижение цены связаны с тем, что бюджету Ярославля очень нужны деньги

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    11 окт 2019 в 12:22

    Мда, торговля и правда не их профиль. Так бездарно просрать площадь в центре города.

    Гость
    11 окт 2019 в 11:57

    Хорошая цена, 34к за квадратный метр в центре города, ниже рыночной почти в 2 раза, конечно покупатель нашелся.