Сбросили цену в два раза и нашли покупателя: продают бывшее здание Кировской администрации

В Ярославле объявился покупатель на бывшее здание Кировской администрации. Его нашли после того, как новый первый заместитель мэра Алла Кибец подписала постановление о снижении цены больше чем в два раза.
Исторический трёхэтажный особняк находится на улице Республиканской, 49 и является памятником федерального значения. Изначально мэрия планировала выручить с его продажи 200 миллионов рублей. Но летом этого года цену сбросили до 77,8 миллиона рублей.
— На здание на улице Республиканской есть покупатель. Но есть ряд моментов, которые нужно решить для того, чтобы покупатель согласился на это, — сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
Меньше чем за сто миллионов рублей отдают четырёхэтажный памятник истории и культуры (один этаж подземный) площадью 2315,4 квадратного метра. Новому собственнику перейдёт также обременение по содержанию дома-памятника «Совет попечительства о бедных. Главное здание», построенного в 1858 году. Здание продаётся с участком, на котором находится.
Видимо, особый подход к покупателю и значительное снижение цены связаны с тем, что бюджету Ярославля очень нужны деньги.