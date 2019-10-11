Сбросили цену в два раза и нашли покупателя: продают бывшее здание Кировской администрации

В Ярославле объявился покупатель на бывшее здание Кировской администрации. Его нашли после того, как новый первый заместитель мэра Алла Кибец подписала постановление о снижении цены больше чем в два раза.

Исторический трёхэтажный особняк находится на улице Республиканской, 49 и является памятником федерального значения. Изначально мэрия планировала выручить с его продажи 200 миллионов рублей. Но летом этого года цену сбросили до 77,8 миллиона рублей.

— На здание на улице Республиканской есть покупатель. Но есть ряд моментов, которые нужно решить для того, чтобы покупатель согласился на это, — сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.