«Вы построите гетто»: микрорайон «Сокол» в Ярославле хотят застроить 17-этажными высотками

В планах застройщика возвести 17-этажные дома Фото: Александра Савельева

Сегодня завершаются общественные обсуждения по проекту строительства гигантского микрорайона многоэтажек у проспекта Фрунзе. Он может появиться напротив торговых центров «Аксон» и «Метро», где сейчас находится неиспользуемая зелёная зона. По проекту на пустыре хотят построить комплекс из 9, 12, 16, 17-этажных и малоэтажных жилых домов с несколькими улицами. Также там построят два детских сада на 230 мест. Дети жителей нового микрорайона будут посещать школу № 16 на Туговской улице.

Экоактивистка Анна Головина схематично изобразила место застройки (проспект Фрунзе изображён справа сверху) Фото: Анна Головина / Facebook.com

Проживать в новом микрорайоне № 3 жилого района «Сокол» будет почти четыре тысячи человек.



— Создается гетто без инфраструктуры и с повышенной плотностью застройки, — высказался на публичных обсуждениях житель Ярославля Василий. — Не предусмотрено создание и улучшение транспортной инфраструктуры (проспект Фрунзе и Тормозное шоссе в полном транспортном коллапсе уже сейчас, даже при не введенных в эксплуатацию домах ПИК). Не предусмотрены школы. В пояснительной записке откровенная ложь, что до существующих школ только 10 минут ехать. Это разве что ночью и с нарушениями! А утром минимум 30–40 минут. Не предусмотрены поликлиники. Детский сад обещают, но есть большие сомнения, что построят. У многих участников обсуждений схожие опасения, что из района будет крайне сложно выехать. — Категорически против вырубки березовой рощи для застройки микрорайона № 3 «Сокол». Аргументов против более чем достаточно: проблемы с пробками, отсутствие новой инфраструктуры, а старая не рассчитана на такое количество жителей, ухудшение и без того неблагоприятной экологической обстановки как в районе, так и в городе. Березовой роще более 40 лет. Попробуйте посадите и сохраните столько деревьев. О людях надо думать и о будущем! Я против! — высказалась участница обсуждений Марина.