Это здание отдадут в собственность церкви

Русская православная церковь получит бесплатно от Ярославля ещё одно здание в собственность. Мэрия передаст Ярославской епархии часть дома Суркова, 8/3 — это здание усадьбы Успенского, известное как домовая церковь.

В этом доме уже давно работает отдел епархии по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими организациями.

— В связи с федеральным законом, учитывая заявление Ярославской епархии, мы передаём безвозмездно здание «Усадьбы Успенского: церковь домовая Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня», — говорится в решении муниципалитета Ярославля. — В собственность епархии передаются нежилые помещения подвала, общей площадью 48,9 квадратных метров, расположенные в здании, являющемся выявленным объектом культурного наследия.