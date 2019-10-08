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Мэрия Ярославля отдаст РПЦ часть здания у Красной площади

Какое имущество получит церковь

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Это здание отдадут в собственность церкви

Это здание отдадут в собственность церкви

Русская православная церковь получит бесплатно от Ярославля ещё одно здание в собственность. Мэрия передаст Ярославской епархии часть дома Суркова, 8/3 — это здание усадьбы Успенского, известное как домовая церковь.

В этом доме уже давно работает отдел епархии по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими организациями. 

— В связи с федеральным законом, учитывая заявление Ярославской епархии, мы передаём безвозмездно здание «Усадьбы Успенского: церковь домовая Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня», — говорится в решении муниципалитета Ярославля. — В собственность епархии передаются нежилые помещения подвала, общей площадью 48,9 квадратных метров, расположенные в здании, являющемся выявленным объектом культурного наследия.

Ранее церковь попросила у города отдать в собственность ещё одно здание в центре. 

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