В Ярославской области власти шесть лет не давали мальчику-сироте нормальное жильё

В Ярославской области прокуратура отстояла права мальчика-сироты, которому шесть лет местные власти не могли дать нормального жилья, которое положено ему по закону.

Мать и отца ребёнка лишили родительских прав в 2001 году, малыш жил в детдоме. Через десять лет выпустился и должен был поселиться в квартире, которую обязано было предоставить государство. Но квартира была в плохом состоянии, жить в ней было нельзя.

— В 2013 году департаментом образования области юноша был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области. Однако с 2013 года до настоящего времени жилое помещение молодому человеку не предоставлено, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.