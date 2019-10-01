В Ярославской области власти шесть лет не давали мальчику-сироте нормальное жильё

В Ярославской области прокуратура отстояла права мальчика-сироты, которому шесть лет местные власти не могли дать нормального жилья, которое положено ему по закону.
Мать и отца ребёнка лишили родительских прав в 2001 году, малыш жил в детдоме. Через десять лет выпустился и должен был поселиться в квартире, которую обязано было предоставить государство. Но квартира была в плохом состоянии, жить в ней было нельзя.
— В 2013 году департаментом образования области юноша был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области. Однако с 2013 года до настоящего времени жилое помещение молодому человеку не предоставлено, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.
Прокурор отправился в суд, и судья встал на сторону сироты. Местные власти не могли найти нормальное жильё мальчику шесть лет, теперь после приговора суда у них на это есть всего два месяца.