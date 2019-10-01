1 октября вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 70.72

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 64.64
eur 70.72

Все новости

Все новости
Недвижимость

В Ярославской области власти шесть лет не давали мальчику-сироте нормальное жильё

Сделать это теперь заставит суд

Поделиться

1 113
2 Обсудить
Жить в предложенной квартире было невозможно

Жить в предложенной квартире было невозможно

В Ярославской области прокуратура отстояла права мальчика-сироты, которому шесть лет местные власти не могли дать нормального жилья, которое положено ему по закону.

Мать и отца ребёнка лишили родительских прав в 2001 году, малыш жил в детдоме. Через десять лет выпустился и должен был поселиться в квартире, которую обязано было предоставить государство. Но квартира была в плохом состоянии, жить в ней было нельзя. 

— В 2013 году департаментом образования области юноша был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области. Однако с 2013 года до настоящего времени жилое помещение молодому человеку не предоставлено, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре. 

Прокурор отправился в суд, и судья встал на сторону сироты. Местные власти не могли найти нормальное жильё мальчику шесть лет, теперь после приговора суда у них на это есть всего два месяца. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

недвижимостьжильеквартира

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    1 окт 2019 в 12:07

    Сколько лет "малышу"? Где была предоставлена квартира, в которой невозможно жить? Где "малышу" пришлось жить эти шесть лет? Это не новость, это сплетня из очереди.

    вадим
    1 окт 2019 в 11:45

    аж зачитался... сначала мальчик-сирота, затем малыш, потом юноша, молодой человек, опять мальчик... дальше что? ему уже 25 или более...