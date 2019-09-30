Аварийные дома в центре перестроят в огромные новостройки: фото проекта

Сейчас на проспекте Октября стоят несколько разваливающихся зданий конструктивизма 1930-х

На ярославском градостроительном форуме показали несколько крупных проектов застройки центра города. Один из них — проект реновации трехэтажных жилых бараков, расположенных на проспекте Октября, неподалёку от пересечения с улицей Победы.

Два из четырёх зданий были признаны аварийными летом 2018 года. И тогда же впервые анонсировали вариант перестройки этого места. Но за год застройщик доработал свой проект, значительно изменив первоначальную концепцию с навесными балконами.

По новой идее четыре здания — памятника советскому конструктивизму — объединят в один огромный дом с разной этажностью.