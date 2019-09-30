Аварийные дома в центре перестроят в огромные новостройки: фото проекта

На ярославском градостроительном форуме показали несколько крупных проектов застройки центра города. Один из них — проект реновации трехэтажных жилых бараков, расположенных на проспекте Октября, неподалёку от пересечения с улицей Победы.
Два из четырёх зданий были признаны аварийными летом 2018 года. И тогда же впервые анонсировали вариант перестройки этого места. Но за год застройщик доработал свой проект, значительно изменив первоначальную концепцию с навесными балконами.
По новой идее четыре здания — памятника советскому конструктивизму — объединят в один огромный дом с разной этажностью.
— Под редевелопментом в классическом смысле я понимаю обновление, улучшение и комплексный пересмотр территории. На самом деле то, что происходит у нас в городе, не является этим. Замена одноэтажных бараков на здоровенные высотные дома — это не реновация. Жизнь этих районов не становится лучше и качественнее. И это мы говорим в первую очередь о территориях в застроенных частях города — центральных и околоцентральных, где очень много старых домов, — говорил ранее в интервью 76.RU Роман Фомичёв, представляющий проект реновации.
Однако проект уже раскритиковали градозащитники.
— Мое мнение: данный проект реновации не только погубит ансамбль поселка завода «Синтетического каучука», но и навредит сложившейся исторической среде площади на перекрестке улицы Победы и проспекта Октября, где расположены объекты культурного наследия Дом-подкова (конструктивизм) и Дом Дунаева, — высказалась член союза архитекторов Ольга Мазанова.
Сейчас в старых зданиях продолжают жить люди, а первые этажи используют под аренду магазины.