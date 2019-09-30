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Аварийные дома в центре перестроят в огромные новостройки: фото проекта

Проект реновации бараков в Ярославле кардинально изменили

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Сейчас на проспекте Октября стоят несколько разваливающихся зданий конструктивизма 1930-х

Сейчас на проспекте Октября стоят несколько разваливающихся зданий конструктивизма 1930-х

На ярославском градостроительном форуме показали несколько крупных проектов застройки центра города. Один из них — проект реновации трехэтажных жилых бараков, расположенных на проспекте Октября, неподалёку от пересечения с улицей Победы. 

Два из четырёх зданий были признаны аварийными летом 2018 года. И тогда же впервые анонсировали вариант перестройки этого места. Но за год застройщик доработал свой проект, значительно изменив первоначальную концепцию с навесными балконами. 

По новой идее четыре здания — памятника советскому конструктивизму — объединят в один огромный дом с разной этажностью.

Вид на проект сверху

Вид на проект сверху

— Под редевелопментом в классическом смысле я понимаю обновление, улучшение и комплексный пересмотр территории. На самом деле то, что происходит у нас в городе, не является этим. Замена одноэтажных бараков на здоровенные высотные дома — это не реновация. Жизнь этих районов не становится лучше и качественнее. И это мы говорим в первую очередь о территориях в застроенных частях города — центральных и околоцентральных, где очень много старых домов, — говорил ранее в интервью 76.RU Роман Фомичёв, представляющий проект реновации. 

Новострой получится очень большим по объёму&nbsp;

Новострой получится очень большим по объёму 

Однако проект уже раскритиковали градозащитники.

— Мое мнение: данный проект реновации не только погубит ансамбль поселка завода «Синтетического каучука», но и навредит сложившейся исторической среде площади на перекрестке улицы Победы и проспекта Октября, где расположены объекты культурного наследия Дом-подкова (конструктивизм) и Дом Дунаева, — высказалась член союза архитекторов Ольга Мазанова. 

Дома выглядят опасно

Дома выглядят опасно

Сейчас в старых зданиях продолжают жить люди, а первые этажи используют под аренду магазины. 

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Гость
    30 сен 2019 в 08:40

    Парковочных мест конечно не хватает, но и платить за них новые жильцы не готовы, земля в центре дорогая и цена парковочных мест будет неподъемной. Проект не плохой, считаю надо быстрее двигаться вперед с его реализацией, а что касается Мазаевой, пусть она предложит свой проект, а самое главное его реализует на практике. Языками чесать всегда проще чем что-то реально построить. Не думаю что Роман Фомичев стремиться к тому чтобы сделать абы как. Флаг в руки и пускай строят побыстрей.

    Роман Григорьев
    30 сен 2019 в 09:59

    Какой ансамбль? Мазанова, я ржу в голос) Ну хорош уже)))) Давайте не мешать людям делать наш город лучше и избавляться от сараев и развалюх.

    гость
    30 сен 2019 в 09:21

    какое убожество!
    в замен, исторических важных бараков, построить хоромы для нуворишей не почитающих свою историю!!
    где г-жа Мазанова?
    ведь наверняка, эти здания посещались какими нибудь историческими личностями,
    ну или они там жили и мочились на, ставшие теперь, благодаря им, исторические углы!
    ЗАПРЕТИТЬ разрушать памятники, если уж не архитектуры то, истории Советского прошлого!!!