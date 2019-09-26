Ярославец обматерил полицейского на 20 тысяч рублей

Ругаться на полицейского — плохая затея. Ярославец поплатился за свою брань крупным штрафом.

Суд обязал 29-летнего мужчину выплатить 20 тысяч рублей за оскорбление представителя власти. Случилось это у торгового центра на Ленинградском проспекте в конце марта 2019 года. Полицию сюда вызвали местные жители, чтобы остановить драку. Приехавшие полицейские увидели пьяного агрессивного мужчину, матерившего всех, кто к нему обращался.

— Игнорируя законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправного поведения, обвиняемый грубой нецензурной бранью в общественном месте высказывал в их адрес оскорбительные слова и выражения, унижая честь и достоинство последних, — говорят в прокуратуре Ярославля об этом деле.