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«Строить! Вопрос в деликатности»: ярославский архитектор высказался о точечной застройке центра

История стройки на Большой Октябрьской вызывает много вопросов

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Разрешение на строительство отменили 19 сентября. Но стройка всё идёт и идёт по плану&nbsp;

Разрешение на строительство отменили 19 сентября. Но стройка всё идёт и идёт по плану 

Эта точечная застройка на улице Большой Октябрьской, 48б привлекла к себе много внимания. Как минимум потому, что шестиэтажный дом строят во дворе рядом с объектом культурного наследия «Усадьба Сорокина». А также потому, что разрешение на строительство выдавали, отменяли, снова выдавали и снова отзывали. 

Мы публиковали хронику запретов и разрешений, а также ответы чиновников, выдававших документ, позволяющий строить.

Но так ли плохо, что на месте запустелой территории появится что-то новое? Этот вопрос мы обсудили с известным в Ярославле архитектором Ильёй Клягиным. 

— Нет вопроса о том — строить или нет. Конечно, да. Вопрос в другом, как организовать строительство так, чтобы не было проблем у соседей, — считает Илья Клягин. — На мой взгляд, это место переуплотнено. Неудобно жителям вокруг, с трудом будет двигаться в дальнейшем и без того загруженная и запаркованная улица Собинова. 

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