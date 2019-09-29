«Строить! Вопрос в деликатности»: ярославский архитектор высказался о точечной застройке центра

Разрешение на строительство отменили 19 сентября. Но стройка всё идёт и идёт по плану

Эта точечная застройка на улице Большой Октябрьской, 48б привлекла к себе много внимания. Как минимум потому, что шестиэтажный дом строят во дворе рядом с объектом культурного наследия «Усадьба Сорокина». А также потому, что разрешение на строительство выдавали, отменяли, снова выдавали и снова отзывали.

Мы публиковали хронику запретов и разрешений, а также ответы чиновников, выдававших документ, позволяющий строить.

Но так ли плохо, что на месте запустелой территории появится что-то новое? Этот вопрос мы обсудили с известным в Ярославле архитектором Ильёй Клягиным.