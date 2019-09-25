Нельзя — можно — нельзя: чиновники разрешили точечную застройку в центре. Но её запретили снова

А стройка всё идёт и идёт по плану Фото: Ольга Мазанова

Это уже не смешно. Стройку шестиэтажного жилого дома на улице Большой Октябрьской, 48б в Ярославле снова запретили. Фактически это третий запрет вести работы рядом с объектом культурного наследия «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами). Но застройщик — сейчас это компания «Левел Недвижимость» — всё равно продолжает получать разрешения работать в этом дворе. Происходящим крайне недовольны жители соседних домов, под окнами которых развернулись работы. Кстати, раньше под их окнами стояло разваливающееся здание бани (ранее служебное строение усадьбы Сорокина). Сараюшку снёс владелец участка, а на её место нарисовали проект большого дома с подземной стоянкой.

Слева — усадьба Сорокина. Справа — строящийся дом Фото: Ольга Мазанова

Недовольны и градозащитники, так как строительство идёт в буферной зоне ЮНЕСКО, и, по мнению архитекторов, новострой сильно влияет на историческую среду вокруг. — При выдаче разрешения на строительство проигнорирована конвенция ЮНЕСКО. Из ответа Минкультуры следует, что документация с оценкой воздействия на объект всемирного наследия, направленная застройщиком в Минкультуры, была отклонена министерством и возвращена застройщику на переработку. Национальный Совет ИКОМОС также выступил против строительства дома по данному проекту и направил в профильный департамент и губернатору Ярославской области документ, в котором говорит о необходимости разработки ландшафтного анализа и документации с оценкой воздействия на объект всемирного наследия, — говорит член союза архитекторов Ольга Мазанова. Хроника разрешений и запретов

Фото сделано 25 сентября, когда уже действовал запрет вести работы в этом месте Фото: Ольга Мазанова

В истории стройки много вопросов, особенно к местным и региональным властям. Мы собрали в единую хронику все этапы запретов и разрешений:

2018 год. Власти Ярославля выдают первое разрешение на строительство. Документы проверила городская прокуратура, отправив протест на имя директора департамента землепользования и застройки. Реакции не последовало, и прокуратура через суд отменила разрешение на строительство; 6 сентября 2019 года областной департамент строительства выдаёт новое разрешение; 19 сентября 2019 года департамент срочно отменяет собственное разрешение. Как так вышло, что департамент, отчитавшийся, что всё согласовано с департаментом охраны объектов культурного наследия, что всё законно, внезапно отменяет собственное решение?



Областной департамент строительства говорит, что застройщик предоставил письмо от 2017 года — они направили в Минкульт документы, мол, была оценка, как стройка повлияет на наследие. И в марте этого года отправляли отчет в Комитет всемирного наследия. Но в департаменте оговорились — направленные в 2017-м в Минкульт материалы не соответствуют требованиям, по которым должна проводиться оценка. И тогда у Минкульта были замечания к этим материалам.

— До настоящего времени документы, подтверждающие согласование отчета Минкультом России и представление согласованного отчета в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, отсутствуют, — рассказали порталу 76.RU в департаменте.

Поэтому, говорят, и отменили разрешение.

Ответ пришёл и из Министерства культуры, куда написали коллективное обращение жители соседнего дома. Он послужил причиной для очередного запрета строить.

— Управлением Минкультуры по ЦФО направлено письмо в адрес департамента строительства Ярославской области о недопустимости выдачи разрешения на строительство в том числе на участке по адресу Большая Октябрьская, 48б до выполнения соответствующих оценок воздействия на универсальную ценность объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля» и его буферной зоны, — говорится в письме от Министерства культуры РФ.