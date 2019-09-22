Свой дом за миллион: обзор самой дешевой недвижимости в Ярославле

Ярославль — удивительный в плане градостроительной политики город. Здесь в городской черте можно запросто встретить частные домики, в которых люди живут так, будто и нет вокруг никакого города: со своим огородом, заборчиком, выходя с утра выпить кофейку на крыльцо. Кажется, что собственный дом — это роскошь. Но вместе с нашими коллегами с сайта N1.RU мы нашли среди объявлений частные дома по вполне приличной цене. Итак, если у вас есть миллион, смотрите наш обзор частных домов в Ярославле.

Часть деревянного дома площадью 24 кв. м. с земельным участком к нему шесть соток. Всего в доме две части.



— Дом деревянный, на ленточном фундаменте. Отдельно выделенный вход в дом с крыльцом. Во второй половине дома никто не проживает, есть возможность выкупа второй половины дома, в которую заведен газ; две уютные комнаты, — описывает дом продавец.



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Ярославский район, 750 000 рублей

