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Свой дом за миллион: обзор самой дешевой недвижимости в Ярославле

Изучаем частные дома и цены на них

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Свой дом — своя крепость&nbsp;

Свой дом — своя крепость 

Ярославль — удивительный в плане градостроительной политики город. Здесь в городской черте можно запросто встретить частные домики, в которых люди живут так, будто и нет вокруг никакого города: со своим огородом, заборчиком, выходя с утра выпить кофейку на крыльцо. Кажется, что собственный дом — это роскошь. Но вместе с нашими коллегами с сайта N1.RU мы нашли среди объявлений частные дома по вполне приличной цене. Итак, если у вас есть миллион, смотрите наш обзор частных домов в Ярославле.

Халтурина, 32б, 850 000 рублей

Дом выглядит крепким

Дом выглядит крепким

Часть деревянного дома площадью 24 кв. м. с земельным участком к нему шесть соток. Всего в доме две части. 

— Дом деревянный, на ленточном фундаменте. Отдельно выделенный вход в дом с крыльцом. Во второй половине дома никто не проживает, есть возможность выкупа второй половины дома, в которую заведен газ; две уютные комнаты, — описывает дом продавец.

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Ярославский район, 750 000 рублей

Тут придется еще вложиться

Тут придется еще вложиться

— Дом с земельным участком в коттеджном поселке «Ярославские Усадьбы» (Ярославский район, Ивняковское, в районе деревни Иваново-Кошевники, ул. Рыбацкая, д. 7)

— Поселок находится недалеко от Ярославля, менее 19 километров, в любой район Ярославля — менее 20 минут. По периметру поселка круглогодичная охрана ЧОП, — говорит продавец.

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Центральная, 48, 1 050 000 рублей

Дом со своим огородом

Дом со своим огородом

Дом рядом с проспектом Авиаторов.

— Есть газовое отопление, центральный водопровод, локальная канализация. В доме одна комната, кухня, прихожая и раздельный санузел. Есть участок три сотки, — говорит продавец.

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1-я Пятовская, 30, 1 050 000 рублей

Когда живешь в городе по-деревенски

Когда живешь в городе по-деревенски

Дом 43,3 кв. м, в городской черте на земельном участке 8,54 сотки.

— Есть электроэнергия, техусловия на подключение газа, — говорит продавец.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    22 сен 2019 в 09:43

    Будет только дешевле. Убыль населения, денег нет, перспектив нет. Везде царит бардак и коррупция, чиновники грабят все подчистую.

    Царь-Государь
    22 сен 2019 в 08:30

    Почему так дёшево?!