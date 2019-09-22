Свой дом за миллион: обзор самой дешевой недвижимости в Ярославле

Ярославль — удивительный в плане градостроительной политики город. Здесь в городской черте можно запросто встретить частные домики, в которых люди живут так, будто и нет вокруг никакого города: со своим огородом, заборчиком, выходя с утра выпить кофейку на крыльцо. Кажется, что собственный дом — это роскошь. Но вместе с нашими коллегами с сайта N1.RU мы нашли среди объявлений частные дома по вполне приличной цене. Итак, если у вас есть миллион, смотрите наш обзор частных домов в Ярославле.
Халтурина, 32б, 850 000 рублей
Часть деревянного дома площадью 24 кв. м. с земельным участком к нему шесть соток. Всего в доме две части.
— Дом деревянный, на ленточном фундаменте. Отдельно выделенный вход в дом с крыльцом. Во второй половине дома никто не проживает, есть возможность выкупа второй половины дома, в которую заведен газ; две уютные комнаты, — описывает дом продавец.
Ярославский район, 750 000 рублей
— Дом с земельным участком в коттеджном поселке «Ярославские Усадьбы» (Ярославский район, Ивняковское, в районе деревни Иваново-Кошевники, ул. Рыбацкая, д. 7)
— Поселок находится недалеко от Ярославля, менее 19 километров, в любой район Ярославля — менее 20 минут. По периметру поселка круглогодичная охрана ЧОП, — говорит продавец.
Центральная, 48, 1 050 000 рублей
Дом рядом с проспектом Авиаторов.
— Есть газовое отопление, центральный водопровод, локальная канализация. В доме одна комната, кухня, прихожая и раздельный санузел. Есть участок три сотки, — говорит продавец.
1-я Пятовская, 30, 1 050 000 рублей
Дом 43,3 кв. м, в городской черте на земельном участке 8,54 сотки.
— Есть электроэнергия, техусловия на подключение газа, — говорит продавец.