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Хроника

Под точечную застройку в центре Ярославля мэрия изменила назначение земли

А область дала разрешение строить

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Жителям дома по-соседству стройка под окнами доставляет неудобства&nbsp;

Жителям дома по-соседству стройка под окнами доставляет неудобства 

История этого участка земли на улице Большой Октябрьской, 48б — это список из запретов и разрешений. Ещё два года назад здесь был пустырь, а сегодня возводят шестиэтажный дом с четырьмя жилыми этажами, административными помещениями и подземной парковкой. Новое здание будет высовываться из-за стоящего перед ним объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина», так как по проекту оказалось выше. 

Новострой будет торчать из-за исторической усадьбы перед ним

Новострой будет торчать из-за исторической усадьбы перед ним

Мы решили собрать в одну хронику историю запретов и разрешений на строительство в этом месте. 

Июнь 2018-го 

Спецтехника приехала разрабатывать площадку. Стройку заметили местные жители и прокуратура, которая уже к июню проверила застройщика и выяснила, что этот участок земли нельзя использовать под жилищное строительство, так как у него назначение под общественно-деловую зону. Изменять назначение земли можно только через несение изменений в правила землепользования и застройки Ярославля, предварительно обсудив эти изменения на публичных слушаниях. 

Строить на этом участке начала компания «Северстрой». Тогда в редакцию 76.RU приходил представитель собственника земли и объяснял, что участок выкупили давно и планировали строительство тоже давно. Но законодательство так быстро меняется, что законное сегодня — завтра уже нет. 

Часть дома уже возведена

Часть дома уже возведена

Январь 2019-го

Ярославский областной суд отменил разрешение на строительство, выданное городом. 

Июнь 2019-го

На площадке возведены стены первого этажа. И застройщик снова попросил выдать ему разрешение на работы. 

К этому времени сменилось имя застройщика, теперь это компания «Левел Недвижимость».

С 10 по 17 июня мэрия провела общественные обсуждения на своём сайте, где жители могли высказаться за или против изменения вида разрешённого использования земли с общественно-деловой зоны на жилую. 

Сентябрь 2019-го

Застройщик снова получил разрешение на работы уже от департамента строительства Ярославской области. К этому времени стройку согласовал даже региональный департамент охраны объектов культурного наследия. 

— 22 января 2019 года разрешение на строительство было отменено Ярославским областным судом по единственному основанию: в связи с отсутствием у застройщика разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков, на которых осуществляется строительство. Указанные основания для отмены в настоящее время устранены, принято постановление мэрии города о предоставлении застройщику разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования, который предусматривает строительство многоквартирных жилых домов, — объяснили в департаменте строительства, почему снова разрешили вести работы на этом участке. 

По словам областных чиновников, нарушений законов в этой истории больше нет, а значит, нет оснований запрещать эту стройку. 

Но ярославские градозащитники по-прежнему не согласны с этим. Архитекторы утверждают, что не было согласования с ЮНЕСКО по поводу строительства в этом месте.

— Скандальная стройка в зоне ЮНЕСКО в Ярославле, к сожалению, возобновилась. Жители выражают возмущение. По их мнению и мнению градозащитников, при выдаче разрешения на строительство проигнорирована конвенция ЮНЕСКО. Из ответа Минкультуры следует, что документация с оценкой воздействия на объект всемирного наследия, направленная застройщиком в Минкультуры для отправки в Париж в штаб-квартиру ЮНЕСКО, была отклонена и возвращена застройщику на переработку. Национальный Совет ИКОМОС также выступил против строительства дома по данному проекту и направил в профильный департамент и губернатору Ярославской области письмо, в котором говорит о необходимости разработки ландшафтного анализа и документации с оценкой воздействия на объект всемирного наследия. Жители намерены обращаться в прокуратуру, Минкультуры и другие инстанции с просьбой проверить законность выдачи разрешения на строительство. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    20 сен 2019 в 14:51

    История покрытая мраком - кто , кому и сколько занес.

    гость
    20 сен 2019 в 14:41

    Вообще непонятно если земля муниципальная то с какого хрена область распоряжается? Видать нехило занесли

    Иван
    20 сен 2019 в 14:29

    Нет там подземной парковки, нет и не будет. Смотрите на фото. Подземную парковку "пририсовали" к проекту чтобы обосновать недостаточность пространства под паковочные места По факту - все будет запарковано.