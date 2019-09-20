Под точечную застройку в центре Ярославля мэрия изменила назначение земли

История этого участка земли на улице Большой Октябрьской, 48б — это список из запретов и разрешений. Ещё два года назад здесь был пустырь, а сегодня возводят шестиэтажный дом с четырьмя жилыми этажами, административными помещениями и подземной парковкой. Новое здание будет высовываться из-за стоящего перед ним объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина», так как по проекту оказалось выше.
Мы решили собрать в одну хронику историю запретов и разрешений на строительство в этом месте.
Июнь 2018-го
Спецтехника приехала разрабатывать площадку. Стройку заметили местные жители и прокуратура, которая уже к июню проверила застройщика и выяснила, что этот участок земли нельзя использовать под жилищное строительство, так как у него назначение под общественно-деловую зону. Изменять назначение земли можно только через несение изменений в правила землепользования и застройки Ярославля, предварительно обсудив эти изменения на публичных слушаниях.
Строить на этом участке начала компания «Северстрой». Тогда в редакцию 76.RU приходил представитель собственника земли и объяснял, что участок выкупили давно и планировали строительство тоже давно. Но законодательство так быстро меняется, что законное сегодня — завтра уже нет.
Январь 2019-го
Ярославский областной суд отменил разрешение на строительство, выданное городом.
Июнь 2019-го
На площадке возведены стены первого этажа. И застройщик снова попросил выдать ему разрешение на работы.
К этому времени сменилось имя застройщика, теперь это компания «Левел Недвижимость».
С 10 по 17 июня мэрия провела общественные обсуждения на своём сайте, где жители могли высказаться за или против изменения вида разрешённого использования земли с общественно-деловой зоны на жилую.
Сентябрь 2019-го
Застройщик снова получил разрешение на работы уже от департамента строительства Ярославской области. К этому времени стройку согласовал даже региональный департамент охраны объектов культурного наследия.
— 22 января 2019 года разрешение на строительство было отменено Ярославским областным судом по единственному основанию: в связи с отсутствием у застройщика разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков, на которых осуществляется строительство. Указанные основания для отмены в настоящее время устранены, принято постановление мэрии города о предоставлении застройщику разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования, который предусматривает строительство многоквартирных жилых домов, — объяснили в департаменте строительства, почему снова разрешили вести работы на этом участке.
По словам областных чиновников, нарушений законов в этой истории больше нет, а значит, нет оснований запрещать эту стройку.
Но ярославские градозащитники по-прежнему не согласны с этим. Архитекторы утверждают, что не было согласования с ЮНЕСКО по поводу строительства в этом месте.
— Скандальная стройка в зоне ЮНЕСКО в Ярославле, к сожалению, возобновилась. Жители выражают возмущение. По их мнению и мнению градозащитников, при выдаче разрешения на строительство проигнорирована конвенция ЮНЕСКО. Из ответа Минкультуры следует, что документация с оценкой воздействия на объект всемирного наследия, направленная застройщиком в Минкультуры для отправки в Париж в штаб-квартиру ЮНЕСКО, была отклонена и возвращена застройщику на переработку. Национальный Совет ИКОМОС также выступил против строительства дома по данному проекту и направил в профильный департамент и губернатору Ярославской области письмо, в котором говорит о необходимости разработки ландшафтного анализа и документации с оценкой воздействия на объект всемирного наследия. Жители намерены обращаться в прокуратуру, Минкультуры и другие инстанции с просьбой проверить законность выдачи разрешения на строительство.