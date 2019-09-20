Под точечную застройку в центре Ярославля мэрия изменила назначение земли

Жителям дома по-соседству стройка под окнами доставляет неудобства Фото: Ольга Мазанова

История этого участка земли на улице Большой Октябрьской, 48б — это список из запретов и разрешений. Ещё два года назад здесь был пустырь, а сегодня возводят шестиэтажный дом с четырьмя жилыми этажами, административными помещениями и подземной парковкой. Новое здание будет высовываться из-за стоящего перед ним объекта культурного наследия «Усадьба Сорокина», так как по проекту оказалось выше.

Новострой будет торчать из-за исторической усадьбы перед ним Фото: Ольга Мазанова / Facebook.com

Мы решили собрать в одну хронику историю запретов и разрешений на строительство в этом месте. Июнь 2018-го

Спецтехника приехала разрабатывать площадку. Стройку заметили местные жители и прокуратура, которая уже к июню проверила застройщика и выяснила, что этот участок земли нельзя использовать под жилищное строительство, так как у него назначение под общественно-деловую зону. Изменять назначение земли можно только через несение изменений в правила землепользования и застройки Ярославля, предварительно обсудив эти изменения на публичных слушаниях. Строить на этом участке начала компания «Северстрой». Тогда в редакцию 76.RU приходил представитель собственника земли и объяснял, что участок выкупили давно и планировали строительство тоже давно. Но законодательство так быстро меняется, что законное сегодня — завтра уже нет.

Часть дома уже возведена Фото: Александра Савельева

Январь 2019-го Ярославский областной суд отменил разрешение на строительство, выданное городом. Июнь 2019-го На площадке возведены стены первого этажа. И застройщик снова попросил выдать ему разрешение на работы. К этому времени сменилось имя застройщика, теперь это компания «Левел Недвижимость».

С 10 по 17 июня мэрия провела общественные обсуждения на своём сайте, где жители могли высказаться за или против изменения вида разрешённого использования земли с общественно-деловой зоны на жилую. Сентябрь 2019-го Застройщик снова получил разрешение на работы уже от департамента строительства Ярославской области. К этому времени стройку согласовал даже региональный департамент охраны объектов культурного наследия. — 22 января 2019 года разрешение на строительство было отменено Ярославским областным судом по единственному основанию: в связи с отсутствием у застройщика разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков, на которых осуществляется строительство. Указанные основания для отмены в настоящее время устранены, принято постановление мэрии города о предоставлении застройщику разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования, который предусматривает строительство многоквартирных жилых домов, — объяснили в департаменте строительства, почему снова разрешили вести работы на этом участке.

