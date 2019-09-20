Стало известно, когда достроят проблемную многоэтажку в центре Ярославля

Стало известно, когда же наконец достроят долгострой на улице Большой Октябрьской. Дом № 108, который находится напротив ракетного училища, начали строить ещё в 2014 году. В здании 313 квартир, 147 из них принадлежат дольщикам.
— Этот дом находится у меня на контроле, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Между правительством области и компанией «Техуглерод» заключено соглашение о том, что она за счет собственных средств профинансирует достройку объекта, а в качестве компенсации получит земельный участок. Можно рассчитывать на сдачу дома в первом квартале следующего года. Банкротства не допустим.
Первоначально дом планировалось сдать в начале 2017 года, но уже в августе 2015-го многоэтажку перестали строить из-за отсутствия финансирования. Весной 2016 года работы вновь восстановились. Сейчас строителям осталось доделать кровлю, внутреннюю отделку и благоустроить территорию.
Ещё одну проблемную многоэтажку на проспекте Фрунзе обещают достроить. Её строительство начали ещё в 2012 году.