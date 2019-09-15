Сперва было нельзя, а теперь можно: в центре выдали разрешение на точечную застройку

Стройка идёт уже давно
Фото: Ольга Мазанова / Facebook.com
В Ярославле, несмотря на запрет по решению суда, выдали разрешение на точечную застройку на улице Большая Октябрьская, 48б. Об этом сообщает член союза архитекторов Ольга Мазанова.
— Департамент строительства Ярославской области выдал новое разрешение на строительство многоквартирного дома рядом с федеральным объектом культурного наследия «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами) в буферной зоне Юнеско. Жители получили ответ департамента 13 сентября. Хотя у жителей есть ответ Минкультуры РФ, что материалы с оценкой воздействия на универсальную ценность объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля», которые поступили от застройщика в Минкультуры, были отклонены и отправлены назад на переработку. Странно, что Департамент строительства области проигнорировал эту информацию, — рассказывает Ольга Мазанова.
Напомним, строительство дома здесь идёт уже давно. И оно с самого начала не понравилось жителям, под окнами которых растёт шестиэтажный дом. Известно также, что под застройку изменили назначение этого участка земли, раньше он относился к общественно-деловой зоне, а теперь — к жилой. В своё оправдание представитель застройщика (тогда это была фирма «Северстрой») заявлял, что на этом пустыре могли бы построить торговый центр или что-нибудь ещё.
— Очень печально. Но жители не теряют надежды остановить это строительство, они намерены писать обращения, защищая интересы культурного наследия и свои права на безопасную и комфортную среду обитания, — говорит общественница Ольга Мазанова.
В понедельник редакция 76.RU отправит запрос в департамент, чтобы узнать, на каком основании застройщику «Левел недвижимость» после запретов всё же выдали разрешение возводить дом. Изначально разрешение на строительство выдавала мэрия Ярославля, причём тайком. Это заметила прокуратура и признала незаконным. Работы останавливали.