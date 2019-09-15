Сперва было нельзя, а теперь можно: в центре выдали разрешение на точечную застройку

В Ярославле, несмотря на запрет по решению суда, выдали разрешение на точечную застройку на улице Большая Октябрьская, 48б. Об этом сообщает член союза архитекторов Ольга Мазанова.

— Департамент строительства Ярославской области выдал новое разрешение на строительство многоквартирного дома рядом с федеральным объектом культурного наследия «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами) в буферной зоне Юнеско. Жители получили ответ департамента 13 сентября. Хотя у жителей есть ответ Минкультуры РФ, что материалы с оценкой воздействия на универсальную ценность объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля», которые поступили от застройщика в Минкультуры, были отклонены и отправлены назад на переработку. Странно, что Департамент строительства области проигнорировал эту информацию, — рассказывает Ольга Мазанова.