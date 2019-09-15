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Недвижимость

Сперва было нельзя, а теперь можно: в центре выдали разрешение на точечную застройку

Очередная стройка жилого дома идёт на улице Большая Октябрьская в Ярославле

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Стройка идёт уже давно

Фото: Ольга Мазанова / Facebook.com

В Ярославле, несмотря на запрет по решению суда, выдали разрешение на точечную застройку на улице Большая Октябрьская, 48б. Об этом сообщает член союза архитекторов Ольга Мазанова. 

— Департамент строительства Ярославской области выдал новое разрешение на строительство многоквартирного дома рядом с федеральным объектом культурного наследия «Усадьба Сорокина» (известен как дом со львами) в буферной зоне Юнеско. Жители получили ответ департамента 13 сентября. Хотя у жителей есть ответ Минкультуры РФ, что материалы с оценкой воздействия на универсальную ценность объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля», которые поступили от застройщика в Минкультуры, были отклонены и отправлены назад на переработку. Странно, что Департамент строительства области проигнорировал эту информацию, — рассказывает Ольга Мазанова.

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18 июля 2019 мы писали о том, что эту стройку запретил суд

Напомним, строительство дома здесь идёт уже давно. И оно с самого начала не понравилось жителям, под окнами которых растёт шестиэтажный дом. Известно также, что под застройку изменили назначение этого участка земли, раньше он относился к общественно-деловой зоне, а теперь — к жилой. В своё оправдание представитель застройщика (тогда это была фирма «Северстрой») заявлял, что на этом пустыре могли бы построить торговый центр или что-нибудь ещё. 

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— Очень печально. Но жители не теряют надежды остановить это строительство, они намерены писать обращения, защищая интересы культурного наследия и свои права на безопасную и комфортную среду обитания, — говорит общественница Ольга Мазанова.

В понедельник редакция 76.RU отправит запрос в департамент, чтобы узнать, на каком основании застройщику «Левел недвижимость» после запретов всё же выдали разрешение возводить дом. Изначально разрешение на строительство выдавала мэрия Ярославля, причём тайком. Это заметила прокуратура и признала незаконным. Работы останавливали.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Пересвет
    15 сен 2019 в 10:31

    Когда уже начнут сажать этих директоров департаментов, незаконно выдающих разрешения? Почему к ним не применяется никакая ответственность? Почему люди должны сами следить, обращаться в контролирующие органы и постоянно добиваться соблюдения закона? А с департамента, как с гуся вода, ну дал, ну забрал. Нет ответственности, поэтому и вакханалия.