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Недвижимость

«Будем спрашивать жителей»: мэрия рассказала о планах по застройке Советской улицы

Московская компания захотела возвести жилые дома в зоне ЮНЕСКО Ярославля

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Московская компания попросила разрешить стройку на территории стадиона за школой бокса

Фото: Александра Савельева

В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с желанием московской фирмы начать стройку на улице Советской — в зоне ЮНЕСКО. Застройщик обратился в администрацию с просьбой разрешить строить на месте стадиона у школы бокса на улице Советской, 10а. 

— Территория по улице Советской, 10а, за существующей детско-юношеской спортивной школой № 20, используется для спортивных занятий воспитанников школы бокса. В 2018 году Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки поддержала обращение жителей об отображении территории спортивной площадки зоной образовательных организаций для детей дошкольных учреждений как объекта дополнительного образования, — ответили в мэрии Ярославля. 

Территория стадиона спряталась внутри квартала

Территория стадиона спряталась внутри квартала

Иными словами, участок, на который засмотрелась московская компания, можно использовать только как зону для размещения образовательных организаций. Московская фирма как раз и просила изменить использование на зону под жилую застройку.

— Проект планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной, был поддержан жителями и утвержден постановлением мэрии города Ярославля от 28.01.2019 № 70. Дальнейшее развитие внутриквартальной территории будет вестись в соответствии с проектом планировки и учетом мнения жителей города, — уточнили в мэрии. 

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