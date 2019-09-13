«Будем спрашивать жителей»: мэрия рассказала о планах по застройке Советской улицы

Московская компания попросила разрешить стройку на территории стадиона за школой бокса
Фото: Александра Савельева
В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с желанием московской фирмы начать стройку на улице Советской — в зоне ЮНЕСКО. Застройщик обратился в администрацию с просьбой разрешить строить на месте стадиона у школы бокса на улице Советской, 10а.
— Территория по улице Советской, 10а, за существующей детско-юношеской спортивной школой № 20, используется для спортивных занятий воспитанников школы бокса. В 2018 году Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки поддержала обращение жителей об отображении территории спортивной площадки зоной образовательных организаций для детей дошкольных учреждений как объекта дополнительного образования, — ответили в мэрии Ярославля.
Иными словами, участок, на который засмотрелась московская компания, можно использовать только как зону для размещения образовательных организаций. Московская фирма как раз и просила изменить использование на зону под жилую застройку.
— Проект планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной, был поддержан жителями и утвержден постановлением мэрии города Ярославля от 28.01.2019 № 70. Дальнейшее развитие внутриквартальной территории будет вестись в соответствии с проектом планировки и учетом мнения жителей города, — уточнили в мэрии.