«Будем спрашивать жителей»: мэрия рассказала о планах по застройке Советской улицы

В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с желанием московской фирмы начать стройку на улице Советской — в зоне ЮНЕСКО. Застройщик обратился в администрацию с просьбой разрешить строить на месте стадиона у школы бокса на улице Советской, 10а.

— Территория по улице Советской, 10а, за существующей детско-юношеской спортивной школой № 20, используется для спортивных занятий воспитанников школы бокса. В 2018 году Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки поддержала обращение жителей об отображении территории спортивной площадки зоной образовательных организаций для детей дошкольных учреждений как объекта дополнительного образования, — ответили в мэрии Ярославля.