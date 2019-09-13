Московский застройщик захотел возвести дом на месте стадиона в историческом центре Ярославля

Над центром Ярославля повисли планы на ещё одну застройку. Речь идёт об участке рядом со школой бокса на улице Советской, 10а, сейчас на нём находится небольшой стадион с турниками. Московская компания пришла в мэрию Ярославля с предложением вместо спортивной зоны изменить назначение земли на участок под строительство домов. Но так как это место входит в охраняемые границы ЮНЕСКО, то стройка возможна не выше двух этажей.

Предложение обсуждали на комиссии по Правилам землепользования и застройки Ярославля, куда входят депутаты муниципалитета, представители департамента архитектуры мэрии, главный архитектор города Артём Цымбалов, заместитель мэра по градостроительству Ринат Бадаев. Возглавляет комиссию мэр города Владимир Волков.

Стадион находится во дворе школы бокса (в здании персикового цвета) Фото: Александра Савельева

«Мне жаль стадион»

— Мне жаль стадион, есть опасения, что новая застройка может нарушить исторический облик центра Ярославля. Я не против строительства в зоне ЮНЕСКО в целом, так как город, в том числе и его исторический центр, — живой организм. Но только в рамках регламентов и с обязательным соблюдением режима регенерации: с соблюдением исторического масштаба застройки, в габаритах и на месте утраченной застройки, — считает член союза архитекторов Ольга Мазанова. — В плане Ярославля 1857 года здесь стояли 1–2-этажные дома усадебного типа. А ещё раньше, на плане 1847 года, показаны сады. Но современные регламенты несовершенны — плотность застройки квартала разрешена до 50%, а высота для капитального строительства — 12 метров.

Сказали застройщику «нет»

— Практически большинством голосов было решение отклонить. Были высказаны сомнения в том, что там подъезд будет возможен к дому только через парк. Этот парк превратится непонятно во что, — высказался депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, участвовавший в заседании.