Московский застройщик захотел возвести дом на месте стадиона в историческом центре Ярославля

Фото: Александра Савельева
Над центром Ярославля повисли планы на ещё одну застройку. Речь идёт об участке рядом со школой бокса на улице Советской, 10а, сейчас на нём находится небольшой стадион с турниками. Московская компания пришла в мэрию Ярославля с предложением вместо спортивной зоны изменить назначение земли на участок под строительство домов. Но так как это место входит в охраняемые границы ЮНЕСКО, то стройка возможна не выше двух этажей.
Предложение обсуждали на комиссии по Правилам землепользования и застройки Ярославля, куда входят депутаты муниципалитета, представители департамента архитектуры мэрии, главный архитектор города Артём Цымбалов, заместитель мэра по градостроительству Ринат Бадаев. Возглавляет комиссию мэр города Владимир Волков.
«Мне жаль стадион»
— Мне жаль стадион, есть опасения, что новая застройка может нарушить исторический облик центра Ярославля. Я не против строительства в зоне ЮНЕСКО в целом, так как город, в том числе и его исторический центр, — живой организм. Но только в рамках регламентов и с обязательным соблюдением режима регенерации: с соблюдением исторического масштаба застройки, в габаритах и на месте утраченной застройки, — считает член союза архитекторов Ольга Мазанова. — В плане Ярославля 1857 года здесь стояли 1–2-этажные дома усадебного типа. А ещё раньше, на плане 1847 года, показаны сады. Но современные регламенты несовершенны — плотность застройки квартала разрешена до 50%, а высота для капитального строительства — 12 метров.
Сказали застройщику «нет»
— Практически большинством голосов было решение отклонить. Были высказаны сомнения в том, что там подъезд будет возможен к дому только через парк. Этот парк превратится непонятно во что, — высказался депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, участвовавший в заседании.
Однако решение это неокончательное. Предложение московской компании ещё будут обсуждать на комиссии по экономике в муниципалитете, а затем на основном заседании.
— Не переживайте, я почти уверен, что стройки не будет. Мнение комиссии и моё личное — это недопустимо. Школа бокса есть и должна дальше развиваться. Участок должен остаться спортивным ядром. Было несколько человек, кто поддержал на комиссии эту идею, — прокомментировал депутат муниципалитета Сергей Калинин.
В центре Ярославля нередко возникают спорные проекты. Например, на улице Депутатской согласовали проект четырёхэтажного кинотеатра рядом с храмом. Но после скандала, который подняли общественники и жители города, власти решили пересмотреть проект, поступило предложение строить здание под землёй.