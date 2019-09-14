Бильярд, качалка и душ в подвале: рассматриваем, как живут студенты главных вузов Ярославля

Приходится учиться готовить!
Фото: Александра Савельева
У многих общежитие ассоциируется лишь с пьянками, развратом и нескончаемым весельем. Наверное, у тех, кто в общаге не жил. Под конец второй недели нового учебного года мы решили проехаться по главным общежитиям пяти ярославских вузов. Посмотреть, как к самостоятельной жизни приспосабливаются первокурсники и что говорят старожилы общаг. Сколько стоит проживание в месяц и в каких условиях живут ярославские студенты – смотрите в нашем обзоре.
Демидовский университет (ЯрГУ)
(посёлок Тверицы, ул. Союзная, 141)
Стоимость месяца проживания: около 300-500 рублей в зависимости от времени года.
Комнаты: двухместные и трёхместные.
Этажей: 9.
Тип: секционный (блочный). Всего два крыла на этаже в которых по три блока. В этих блоках по 4 комнаты.
Мебель: есть старая и новая.
Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.
Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.
Ремонт: новый. На двух верхних этажах идёт ремонт. К ноябрю обещают закончить.
Ремонт в комнатах: делают студенты.
Душ: один на секцию. Есть общий раздельный на минус первом этаже. В нём по восемь кабинок.
Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две электроплиты, две раковины, столы, холодильники (не везде). Имеются духовки.
Лифт: один и работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.
Режим работы: каждый день с 6:00 до 23:00, но по факту проживающих пускают в любое время.
Охрана: есть.
Расстояние:
– до ближайшей остановки 470 м;
– до ближайшего корпуса университета 520 м;
– до продуктовых магазинов 1,4-2 км.
«Фишки» общежития:
- прачечная;
- спортивная комната;
- комната отдыха;
- парковка для велосипедов;
- учебный класс;
- настольный теннис;
- Wi-Fi;
- практически везде пластиковые окна;
- печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.
Девятиэтажное общежитие Демидовского университета находится за Волгой. Оно одно для студентов всех факультетов. И только для бюджетников.
— Ходят слухи, что тараканы есть, но я ни разу не видела, — говорит студентка Вика. — Один раз на первом этаже мышку видела, она вывалилась из мусоропровода.
В 2018 году в общежитии произошёл взрыв. Как раз в тот момент на кухне находились студентки.
Педагогический университет (ЯГПУ)
Общежитие №1 (ул. Володарского, 1)
Стоимость месяца проживания: 200 рублей.
Комнаты: четырёхместные и двухместные.
Этажей: 5.
Тип: коридорный. 20 комнат в малом крыле и 40 в большом.
Мебель: есть старая и новая.
Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.
Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.
Ремонт: старый.
Ремонт в комнатах: делают студенты.
Душ: один (раздельный) на всё общежитие. Находится в подвале.
Туалет: два на этаж с пятью кабинками.
Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой три газовые плиты с духовками, две-три раковины, столы.
Лифт: отсутствует.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.
Режим работы: каждый день с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.
— У нас клёвая умывалка, потому что у нас есть зеркала. Зеркала – это большая редкость для нашего общежития. Вот на пятом этаже нет, например, на третьем тоже. Мы скидывались всей комнатой, чтобы нам организовали зеркала, — рассказывает студентка Катя.
Расстояние:
– до ближайшей остановки 230 м;
– до ближайшего корпуса университета 200 м;
– до продуктовых магазинов 290 м.
«Фишки» общежития:
- в центре Ярославля, всё в шаговой доступности;
- маленькая цена проживания;
- прачечная;
- учебный класс;
- качалка;
- настольный теннис;
- Wi-Fi;
- печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.
— Мы сделали в комнате ремонт, — говорит Катя. — Здесь было всё намного-намного хуже. Я четыре года живу в этой комнате, съезжаю через год и чертовски этому рада.
Видео: Елена Вахрушева
Медицинский университет (ЯГМУ)
Общежитие №4 (проспект Октября, 63)
Стоимость месяца проживания: 600 рублей для бюджетников и 1200 для платников.
Комнаты: двухместные и трёхместные.
Этажей: 9.
Тип: секционный (блочный), по 4 комнаты в секции.
Мебель: есть старая и новая.
Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.
Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.
Ремонт: старый
Ремонт в комнатах: делают студенты.
Душ: один на секцию.
Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две газовые плиты, две раковины, столы. Имеются духовки.
Лифт: не работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.
Режим работы: с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.
— У нас весной случай был. У студентов с 9 этажа протёк бочок унитаза. Была огромная лужа на полу, капало вниз и так протекло до пятого этажа. Это продолжалось несколько месяцев, до тех пор, пока не заменили, — вспомнил студент Дима.
Расстояние:
– до ближайшей остановки 190 м;
– до ближайшего корпуса университета 620 м;
– до магазинов 200 м.
«Фишки» общежития:
- качалка;
- мусоропровод;
- Wi-Fi;
- хорошая транспортная развязка;
- печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.
Политех (ЯГТУ)
Общежитие №5 (ул. Гагарина, 11)
Стоимость месяца проживания: около 800 рублей.
Комнаты: двухместные и трёхместные.
Этажей: 9.
Тип: секционный (блочный), по 4 комнаты в секции.
Мебель: есть старая и новая.
Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.
Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.
Ремонт: на некоторых этажах хороший.
Ремонт в комнатах: делают студенты.
Душ: один на секцию.
Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две газовые плиты, две раковины, столы. Имеются духовки и вытяжки.
Лифт: не работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам с 16:30 до 23:00.
Режим работы: с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.
Расстояние:
– до ближайшей остановки 250 м;
– до ближайшего корпуса университета 610 м;
– до продуктовых магазинов 320 м.
«Фишки» общежития:
- качалка;
- бильярд;
- Wi-Fi;
- печать текстов, ксерокопирование.
Сельхозакадемия (ЯГСХА)
Общежитие №2 (ул. Труфанова, 34к2)
Стоимость месяца проживания: около 600-800 рублей.
Комнаты: двухместные и трёхместные.
Этажей: 9.
Тип: блочный.
Мебель: есть старая и новая.
Бытовая техника: официально разрешены холодильники и микроволновки.
Ремонт: старый
Ремонт в комнатах: делают студенты.
Душ: два на восемь комнат.
Кухня: одна на блок. В каждой две плиты, две раковины. Духовок нет, есть столы.
Лифт: не работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 22:45.
Режим работы: с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.
Расстояние:
– до ближайшей остановки 330 м;
– до ближайшего корпуса университета 5 км или 20-30 минут на маршрутке;
– до продуктовых магазинов 250 м.
«Фишки» общежития:
- бесплатная прачечная;
- бесплатное проживание для тех, кто получает социальную стипендию;
- официально разрешены микроволновки;
- Wi-Fi;
- печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.
Кстати, бывший комендант этого общежития на протяжении нескольких лет сдавал комнаты посторонним людям. Кого-то заселял на месяц, а если надо — посуточно. Что о нём рассказали его бывшие коллеги.