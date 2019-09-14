Бильярд, качалка и душ в подвале: рассматриваем, как живут студенты главных вузов Ярославля

У многих общежитие ассоциируется лишь с пьянками, развратом и нескончаемым весельем. Наверное, у тех, кто в общаге не жил. Под конец второй недели нового учебного года мы решили проехаться по главным общежитиям пяти ярославских вузов. Посмотреть, как к самостоятельной жизни приспосабливаются первокурсники и что говорят старожилы общаг. Сколько стоит проживание в месяц и в каких условиях живут ярославские студенты – смотрите в нашем обзоре. Демидовский университет (ЯрГУ)

(посёлок Тверицы, ул. Союзная, 141)

До общежития ходит один автобус. Еще 10 маршрутов следует по улице Маяковская, но до остановки идти минут 12 Фото: Александра Савельева

Стоимость месяца проживания: около 300-500 рублей в зависимости от времени года.

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: секционный (блочный). Всего два крыла на этаже в которых по три блока. В этих блоках по 4 комнаты.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.

Ремонт: новый. На двух верхних этажах идёт ремонт. К ноябрю обещают закончить.

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один на секцию. Есть общий раздельный на минус первом этаже. В нём по восемь кабинок.

Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две электроплиты, две раковины, столы, холодильники (не везде). Имеются духовки.

Лифт: один и работает.

Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.

Режим работы: каждый день с 6:00 до 23:00, но по факту проживающих пускают в любое время.

Охрана: есть.



В коридоре светло и свежий ремонт Фото: Александра Савельева

Лифт старенький, но зато работает Фото: Александра Савельева

Расстояние:



– до ближайшей остановки 470 м;

– до ближайшего корпуса университета 520 м;

– до продуктовых магазинов 1,4-2 км.

«Фишки» общежития:

прачечная;

спортивная комната;

комната отдыха;

парковка для велосипедов;

учебный класс;

настольный теннис;

Wi-Fi;

практически везде пластиковые окна;

печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.

На кухне стоит общий холодильник. Продукты лучше подписать, хотя, по словам студентов, в общежитии не воруют Фото: Елена Вахрушева

За чистотой следят сами студенты. На двери висит план дежурств Фото: Александра Савельева

Девятиэтажное общежитие Демидовского университета находится за Волгой. Оно одно для студентов всех факультетов. И только для бюджетников.

— Ходят слухи, что тараканы есть, но я ни разу не видела, — говорит студентка Вика. — Один раз на первом этаже мышку видела, она вывалилась из мусоропровода.

Каждый как может сам создаёт себе уют Фото: Александра Савельева

В 2018 году в общежитии произошёл взрыв. Как раз в тот момент на кухне находились студентки.

Трещина напоминает о том жутком случае Фото: Александра Савельева

Педагогический университет (ЯГПУ) Общежитие №1 (ул. Володарского, 1)

Это самое большое общежитие ЯГПУ. Всего у университета три общаги Фото: Александра Савельева

Стоимость месяца проживания: 200 рублей.

Комнаты: четырёхместные и двухместные.

Этажей: 5.

Тип: коридорный. 20 комнат в малом крыле и 40 в большом.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.



Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.

Ремонт: старый.

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один (раздельный) на всё общежитие. Находится в подвале. Туалет: два на этаж с пятью кабинками. Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой три газовые плиты с духовками, две-три раковины, столы.

Лифт: отсутствует.

Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.

Режим работы: каждый день с 6:00 до 23:00.

Охрана: есть.



В длинных коридорах чистые стены, двери в комнаты старенькие. Много перегоревших лампочек Фото: Александра Савельева

На кухне много места. Плиты новые. Пластиковые окна только в комнатах. Реже встречаются в коридорах Фото: Александра Савельева

Всего - две умывалки на этаж по 5 раковин. Зеркала есть далеко не на каждом этаже Фото: Александра Савельева

— У нас клёвая умывалка, потому что у нас есть зеркала. Зеркала – это большая редкость для нашего общежития. Вот на пятом этаже нет, например, на третьем тоже. Мы скидывались всей комнатой, чтобы нам организовали зеркала, — рассказывает студентка Катя.

Расстояние:

– до ближайшей остановки 230 м;

– до ближайшего корпуса университета 200 м;

– до продуктовых магазинов 290 м.



Уборщица убирает туалеты каждое утро кроме выходных Фото: Александра Савельева

Прачечная в подвале рядом с душем. Одна стирка стоит 80 рублей Фото: Александра Савельева

«Фишки» общежития:

в центре Ярославля, всё в шаговой доступности;

маленькая цена проживания;

прачечная;

учебный класс;

качалка;

настольный теннис;

Wi-Fi;

печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.

Практически в каждой комнате стоят двухъярусные кровати Фото: Александра Савельева

— Мы сделали в комнате ремонт, — говорит Катя. — Здесь было всё намного-намного хуже. Я четыре года живу в этой комнате, съезжаю через год и чертовски этому рада.

Видео: Елена Вахрушева

Медицинский университет (ЯГМУ)

Общежитие №4 (проспект Октября, 63)



Всего у ЯГМУ пять общаг Фото: Александра Савельева

Стоимость месяца проживания: 600 рублей для бюджетников и 1200 для платников.

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: секционный (блочный), по 4 комнаты в секции.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.

Ремонт: старый

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один на секцию.

Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две газовые плиты, две раковины, столы. Имеются духовки.

Лифт: не работает.

Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.

Режим работы: с 6:00 до 23:00.

Охрана: есть.



На этажах стены в трещинах Фото: Александра Савельева

Кухни обычные. В каждой по две плиты. Студенты говорят, что тараканов нет Фото: Александра Савельева

В каждом блоке своя раковина. Блоки смешанные. Мальчики и девочки живут по соседству Фото: Александра Савельева

— У нас весной случай был. У студентов с 9 этажа протёк бочок унитаза. Была огромная лужа на полу, капало вниз и так протекло до пятого этажа. Это продолжалось несколько месяцев, до тех пор, пока не заменили, — вспомнил студент Дима.

Расстояние:

– до ближайшей остановки 190 м;

– до ближайшего корпуса университета 620 м;

– до магазинов 200 м.



Почти на каждом этаже есть стиральные машины и место, где можно посушить белье Фото: Александра Савельева

Процветает уличное творчество Фото: Александра Савельева

«Фишки» общежития:

качалка;

мусоропровод;

Wi-Fi;

хорошая транспортная развязка;

печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее. Политех (ЯГТУ)

Общежитие №5 (ул. Гагарина, 11)



Всего у Технического университета 3 общежития Фото: Александра Савельева

Стоимость месяца проживания: около 800 рублей.

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: секционный (блочный), по 4 комнаты в секции.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.

Ремонт: на некоторых этажах хороший.

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один на секцию.

Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две газовые плиты, две раковины, столы. Имеются духовки и вытяжки.

Лифт: не работает.

Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам с 16:30 до 23:00.

Режим работы: с 6:00 до 23:00.

Охрана: есть.



Лифт уже много лет не работает Фото: Александра Савельева

Вдвоём в такой комнате не тесно Фото: Александра Савельева

Расстояние:

– до ближайшей остановки 250 м;

– до ближайшего корпуса университета 610 м;

– до продуктовых магазинов 320 м.



Даже вытяжка есть Фото: Александра Савельева

В бильярд редко играют Фото: Александра Савельева

«Фишки» общежития:

качалка;

бильярд;

Wi-Fi;

печать текстов, ксерокопирование. Сельхозакадемия (ЯГСХА)

Общежитие №2 (ул. Труфанова, 34к2)



Две общаги в одном здании Фото: Александра Савельева

Стоимость месяца проживания: около 600-800 рублей.

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: блочный.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники и микроволновки.

Ремонт: старый

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: два на восемь комнат.

Кухня: одна на блок. В каждой две плиты, две раковины. Духовок нет, есть столы.

Лифт: не работает.

Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 22:45.

Режим работы: с 6:00 до 23:00.

Охрана: есть.



В блоках нешумно Фото: Александра Савельева

Микроволновая печь общая Фото: Александра Савельева

Студенты сельхозки не так сильно следят за чистотой Фото: Александра Савельева

Расстояние:

– до ближайшей остановки 330 м;

– до ближайшего корпуса университета 5 км или 20-30 минут на маршрутке;

– до продуктовых магазинов 250 м.



Ремонт студентки делали сами Фото: Александра Савельева

На нижнем этаже кто-то постарался сделать на кухне по-домашнему Фото: Александра Савельева

«Фишки» общежития:

бесплатная прачечная;

бесплатное проживание для тех, кто получает социальную стипендию;

официально разрешены микроволновки;

Wi-Fi;

печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее. Кстати, бывший комендант этого общежития на протяжении нескольких лет сдавал комнаты посторонним людям. Кого-то заселял на месяц, а если надо — посуточно. Что о нём рассказали его бывшие коллеги.