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Обзор

Бильярд, качалка и душ в подвале: рассматриваем, как живут студенты главных вузов Ярославля

Большой обзор студенческих общежитий

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Приходится учиться готовить!

Фото: Александра Савельева

У многих общежитие ассоциируется лишь с пьянками, развратом и нескончаемым весельем. Наверное, у тех, кто в общаге не жил. Под конец второй недели нового учебного года мы решили проехаться по главным общежитиям пяти ярославских вузов. Посмотреть, как к самостоятельной жизни приспосабливаются первокурсники и что говорят старожилы общаг. Сколько стоит проживание в месяц и в каких условиях живут ярославские студенты  – смотрите в нашем обзоре.

Демидовский университет (ЯрГУ)

(посёлок Тверицы, ул. Союзная, 141) 

До общежития ходит один автобус. Еще 10 маршрутов следует по улице Маяковская, но до остановки идти минут 12

До общежития ходит один автобус. Еще 10 маршрутов следует по улице Маяковская, но до остановки идти минут 12

Стоимость месяца проживания: около 300-500 рублей в зависимости от времени года. 

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: секционный (блочный). Всего два крыла на этаже в которых по три блока. В этих блоках по 4 комнаты. 

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.

Ремонт: новый. На двух верхних этажах идёт ремонт. К ноябрю обещают закончить.

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один на секцию. Есть общий раздельный на минус первом этаже. В нём по восемь кабинок.
Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две электроплиты, две раковины, столы, холодильники (не везде). Имеются духовки.
Лифт: один и работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.
Режим работы: каждый день с 6:00 до 23:00, но по факту проживающих пускают в любое время.
Охрана: есть.

В коридоре светло и свежий ремонт

В коридоре светло и свежий ремонт

Лифт старенький, но зато работает

Лифт старенький, но зато работает

Расстояние:

– до ближайшей остановки 470 м;

– до ближайшего корпуса университета 520 м;

– до продуктовых магазинов 1,4-2 км.

«Фишки» общежития:

  • прачечная;
  • спортивная комната;
  • комната отдыха;
  • парковка для велосипедов;
  • учебный класс;
  • настольный теннис;
  • Wi-Fi;
  • практически везде пластиковые окна;
  • печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.
На кухне стоит общий холодильник. Продукты лучше подписать, хотя, по словам студентов, в общежитии не воруют

На кухне стоит общий холодильник. Продукты лучше подписать, хотя, по словам студентов, в общежитии не воруют

За чистотой следят сами студенты. На двери висит план дежурств

За чистотой следят сами студенты. На двери висит план дежурств

Девятиэтажное общежитие Демидовского университета находится за Волгой. Оно одно для студентов всех факультетов. И только для бюджетников.

— Ходят слухи, что тараканы есть, но я ни разу не видела, — говорит студентка Вика. — Один раз на первом этаже мышку видела, она вывалилась из мусоропровода.

Каждый как может сам создаёт себе уют

Каждый как может сам создаёт себе уют

В 2018 году в общежитии произошёл взрыв. Как раз в тот момент на кухне находились студентки.

Трещина напоминает о том жутком случае

Трещина напоминает о том жутком случае

Педагогический университет (ЯГПУ)

Общежитие №1 (ул. Володарского, 1)

Это самое большое общежитие ЯГПУ. Всего у университета три общаги

Это самое большое общежитие ЯГПУ. Всего у университета три общаги

Стоимость месяца проживания: 200 рублей.

Комнаты: четырёхместные и двухместные.

Этажей: 5.

Тип: коридорный. 20 комнат в малом крыле и 40 в большом.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.

Ремонт: старый.

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один (раздельный) на всё общежитие. Находится в подвале.

Туалет: два на этаж с пятью кабинками. 

Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой три газовые плиты с духовками, две-три раковины, столы.
Лифт: отсутствует.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.
Режим работы: каждый день с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.

В длинных коридорах чистые стены, двери в комнаты старенькие. Много перегоревших лампочек

В длинных коридорах чистые стены, двери в комнаты старенькие. Много перегоревших лампочек

На кухне много места. Плиты новые. Пластиковые окна только в комнатах. Реже встречаются в коридорах

На кухне много места. Плиты новые. Пластиковые окна только в комнатах. Реже встречаются в коридорах

Всего - две умывалки на этаж по 5 раковин. Зеркала есть далеко не на каждом этаже

Всего - две умывалки на этаж по 5 раковин. Зеркала есть далеко не на каждом этаже

— У нас клёвая умывалка, потому что у нас есть зеркала. Зеркала – это большая редкость для нашего общежития. Вот на пятом этаже нет, например, на третьем тоже. Мы скидывались всей комнатой, чтобы нам организовали зеркала, — рассказывает студентка Катя.

Расстояние:

– до ближайшей остановки 230 м;

– до ближайшего корпуса университета 200 м;

– до продуктовых магазинов 290 м.

Уборщица убирает туалеты каждое утро кроме выходных

Уборщица убирает туалеты каждое утро кроме выходных

Прачечная в подвале рядом с душем. Одна стирка стоит 80 рублей

Прачечная в подвале рядом с душем. Одна стирка стоит 80 рублей

«Фишки» общежития:

  • в центре Ярославля, всё в шаговой доступности;
  • маленькая цена проживания;
  • прачечная;
  • учебный класс;
  • качалка;
  • настольный теннис;
  • Wi-Fi;
  • печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.
Практически в каждой комнате стоят двухъярусные кровати

Практически в каждой комнате стоят двухъярусные кровати

— Мы сделали в комнате ремонт, — говорит Катя. — Здесь было всё намного-намного хуже. Я четыре года живу в этой комнате, съезжаю через год и чертовски этому рада.

Видео: Елена Вахрушева

Медицинский университет (ЯГМУ)

Общежитие №4 (проспект Октября, 63)

Всего у ЯГМУ пять общаг

Всего у ЯГМУ пять общаг

Стоимость месяца проживания: 600 рублей для бюджетников и 1200 для платников.

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: секционный (блочный), по 4 комнаты в секции.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.
Ремонт: старый

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один на секцию.
Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две газовые плиты, две раковины, столы. Имеются духовки.
Лифт: не работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 23:00.
Режим работы: с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.

На этажах стены в трещинах

На этажах стены в трещинах

Кухни обычные. В каждой по две плиты. Студенты говорят, что тараканов нет

Кухни обычные. В каждой по две плиты. Студенты говорят, что тараканов нет

В каждом блоке своя раковина. Блоки смешанные. Мальчики и девочки живут по соседству

В каждом блоке своя раковина. Блоки смешанные. Мальчики и девочки живут по соседству

— У нас весной случай был. У студентов с 9 этажа протёк бочок унитаза. Была огромная лужа на полу, капало вниз и так протекло до пятого этажа. Это продолжалось несколько месяцев, до тех пор, пока не заменили, — вспомнил студент Дима.

Расстояние:

– до ближайшей остановки 190 м;

– до ближайшего корпуса университета 620 м;

– до магазинов 200 м.

Почти на каждом этаже есть стиральные машины и место, где можно посушить белье

Почти на каждом этаже есть стиральные машины и место, где можно посушить белье

Процветает уличное творчество

Процветает уличное творчество

«Фишки» общежития:

  • качалка;
  • мусоропровод;
  • Wi-Fi;
  • хорошая транспортная развязка;
  • печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.

Политех (ЯГТУ)

Общежитие №5 (ул. Гагарина, 11)

Всего у Технического университета 3 общежития&nbsp;

Всего у Технического университета 3 общежития 

Стоимость месяца проживания: около 800 рублей.

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: секционный (блочный), по 4 комнаты в секции.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники. Микроволновки, электрические чайники и обогреватели запрещены.

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрасы и покрывала): выдают.
Ремонт: на некоторых этажах хороший.

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: один на секцию.
Кухня: по 2 штуки на этаж, в каждой две газовые плиты, две раковины, столы. Имеются духовки и вытяжки.
Лифт: не работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам с 16:30 до 23:00.
Режим работы: с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.

Лифт уже много лет не работает

Лифт уже много лет не работает

Вдвоём в такой комнате не тесно

Вдвоём в такой комнате не тесно

Расстояние:

– до ближайшей остановки 250 м;

– до ближайшего корпуса университета 610 м;

– до продуктовых магазинов 320 м.

Даже вытяжка есть

Даже вытяжка есть

В бильярд редко играют

В бильярд редко играют

«Фишки» общежития:

  • качалка;
  • бильярд;
  • Wi-Fi;
  • печать текстов, ксерокопирование.

Сельхозакадемия (ЯГСХА)

Общежитие №2 (ул. Труфанова, 34к2)

Две общаги в одном здании

Две общаги в одном здании

Стоимость месяца проживания: около 600-800 рублей.

Комнаты: двухместные и трёхместные.

Этажей: 9.

Тип: блочный.

Мебель: есть старая и новая.

Бытовая техника: официально разрешены холодильники и микроволновки.

Ремонт: старый

Ремонт в комнатах: делают студенты.

Душ: два на восемь комнат.
Кухня: одна на блок. В каждой две плиты, две раковины. Духовок нет, есть столы.
Лифт: не работает.
Вход в общагу: по пропускам, гости могут пройти по документам до 22:45.
Режим работы: с 6:00 до 23:00.
Охрана: есть.

В блоках нешумно

В блоках нешумно

Микроволновая печь общая

Микроволновая печь общая

Студенты сельхозки не так сильно следят за чистотой

Студенты сельхозки не так сильно следят за чистотой

Расстояние:

– до ближайшей остановки 330 м;

– до ближайшего корпуса университета 5 км или 20-30 минут на маршрутке;

– до продуктовых магазинов 250 м.

Ремонт студентки делали сами

Ремонт студентки делали сами

На нижнем этаже кто-то постарался сделать на кухне по-домашнему

На нижнем этаже кто-то постарался сделать на кухне по-домашнему

«Фишки» общежития:

  • бесплатная прачечная;
  • бесплатное проживание для тех, кто получает социальную стипендию;
  • официально разрешены микроволновки;
  • Wi-Fi;
  • печать текстов, ксерокопирование, маникюр и прочее.

Кстати, бывший комендант этого общежития на протяжении нескольких лет сдавал комнаты посторонним людям. Кого-то заселял на месяц, а если надо — посуточно. Что о нём рассказали его бывшие коллеги.

В туалете и в ванной старенький ремонт

В туалете и в ванной старенький ремонт

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    14 сен 2019 в 07:44

    Анастасия смотрела-смотрела, но на свои вопросы из первого абзаца ответить так и не смогла...