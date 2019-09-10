Детям-сиротам за счёт бюджета построили гнилой дом: следователи возбудили уголовное дело

Ярославские следователи возбудили уголовное дело о халатности — по фактам насчёт дома, который построили для детей-сирот в Ярославской области.

Скандал разразился в посёлке Борисоглебском. Здесь построили дом, жить в котором невозможно. По словам жильцов, полы сгнили, фасад покрыт трещинами, стены покрыты плесенью.



Следователи проверяли дом по поручению главы СК Александра Бастрыкина. И пришли к выводам:



— При имеющихся существенных недочетах районная администрация приняла дом в эксплуатацию. По данным следствия, дом был введен в эксплуатацию в апреле 2015 года. В последующем в результате проведенного осмотра дома сотрудниками инспекции Государственного строительного надзора Ярославской области выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, однако ответственными должностными лицами местной администрации каких-либо мер, направленных на устранение застройщиком выявленных недостатков, предпринято не было.

