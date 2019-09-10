11 сентября среда
СЕЙЧАС +12°С
usd 65.44
eur 72.30

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 65.44
eur 72.30

Все новости

Все новости
Недвижимость

Детям-сиротам за счёт бюджета построили гнилой дом: следователи возбудили уголовное дело

Чиновникам предстоит объясниться, почему к такому вопросу подошли так халатно

Поделиться

2 097
5 Обсудить

Жутко жить в таких условиях

Фото: Михаил Крупин

Ярославские следователи возбудили уголовное дело о халатности — по фактам насчёт дома, который построили для детей-сирот в Ярославской области.

Скандал разразился в посёлке Борисоглебском. Здесь построили дом, жить в котором невозможно. По словам жильцов, полы сгнили, фасад покрыт трещинами, стены покрыты плесенью.

Следователи проверяли дом по поручению главы СК Александра Бастрыкина. И пришли к выводам:

— При имеющихся существенных недочетах районная администрация приняла дом в эксплуатацию. По данным следствия, дом был введен в эксплуатацию в апреле 2015 года. В последующем в результате проведенного осмотра дома сотрудниками инспекции Государственного строительного надзора Ярославской области выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, однако ответственными должностными лицами местной администрации каких-либо мер, направленных на устранение застройщиком выявленных недостатков, предпринято не было. 

Сейчас следователи выясняют, кто причастен к этой истории. Если найдутся виновные, то им грозит штраф в 120 тысяч рублей или арест на три месяца.

ТЕКСТ

ТЕГИ

сиротынедвижимость

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Скоково
    10 сен 2019 в 22:23

    А что вы ждете от коррумпированной власти?

    обманутый
    10 сен 2019 в 21:27

    а глава СК не хочет обратить внимание на обманутых дольщиков? проверить отписки депстроя, прокуратуры и прочих чиновников?

    Артем
    10 сен 2019 в 21:17

    Очень суровое наказание. Спер пару-тройку лямов, оплатил штраф 120 тыщ, типа подоходный налог. И то с оговоркой - если виновные найдутся. А кинул стаканчиком пластмассовым в росгвардейца - 3 года тюрьмы. Так и живем