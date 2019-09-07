С балконами, погребами, кладовками: рассматриваем пять двухкомнатных квартир по цене однушки

Да, эти квартиры далеки от идеала - не новые, где-то откровенно требующие ремонта. Но это двухкмнатные квартиры по цене однущки. И даже со своими «бонусами». Сегодня вместе вместе с проектом о недвижимости yaroslavl.n1.ru изучаем рынок недорогих двухкомнатных квартир в Ярославле. Семашко, 11 (52,1 кв.м)

1 200 000 рублей

Квартира на 1 этаже Фото: yaroslavl.n1.ru

- Светлая и просторная 2-комнатная квартира на 1-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома. Комнаты и санузел раздельные, кухня 8,5 кв.м., просторная прихожая со встроенными шкафами, 2 застекленные лоджии, в одной из них просторный погреб, - говорит продавец.

В этой квартире есть даже погреб Фото: yaroslavl.n1.ru

Связаться с продавцом. Большие Полянки, 23/4 (43 кв.м.)

1 215 000 рублей



В квартире 10 лет никто не жил Фото: yaroslavl.n1.ru

Тоже первый этаж кирпичной пятиэтажки, со стандартной планировкой. - Комнаты 10 кв. м и 15 кв.м., кухня 6 кв.м, вместительная кладовка. Санзел - совмещенный. Последние 10 лет в квартире никто не прожива, - говорит продавец.

Квартира с кладовкой Фото: yaroslavl.n1.ru

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Автозаводская, 59 (30 кв.м.) 1 300 000 рублей



Квартира явно хорошо обжита Фото: yaroslavl.n1.ru

Небольшая квартира на Пятерке, комнаты смежные. Окна ПВХ с решетками.

- В квартире сделан косметический ремонт. Новая входная дверь, на кухне ремонт. Квартира чистая и уютная, - говорит продавец.



На окнах - решетк Фото: yaroslavl.n1.ru

Свзаться с продавцом. Панфилова, 13 (44, 2 кв.м.)

1 300 000 рублей

Балкон незастеклен Фото: yaroslavl.n1.ru

2-комнатная квартира на 5 этаже 5-этажного панельного дома. Общая площадь квартиры 44,2 кв.м., санузел раздельный, комнаты раздельные. - Сантехника поменяна. Балкон незастеклен, - говорит продавец.

Квартира на 5 этаже Фото: yaroslavl.n1.ru

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Пирогова, 22 (42 кв.м.)

1 500 000

Квартира в приличным балконом Фото: yaroslavl.n1.ru

Квартира в брежневке. Комнаты раздельные, есть балкон.