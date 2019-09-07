С балконами, погребами, кладовками: рассматриваем пять двухкомнатных квартир по цене однушки

Можно найти вполне приличный вариант
Фото: yaroslavl.n1.ru
Да, эти квартиры далеки от идеала - не новые, где-то откровенно требующие ремонта. Но это двухкмнатные квартиры по цене однущки. И даже со своими «бонусами». Сегодня вместе вместе с проектом о недвижимости yaroslavl.n1.ru изучаем рынок недорогих двухкомнатных квартир в Ярославле.
Семашко, 11 (52,1 кв.м)
1 200 000 рублей
- Светлая и просторная 2-комнатная квартира на 1-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома. Комнаты и санузел раздельные, кухня 8,5 кв.м., просторная прихожая со встроенными шкафами, 2 застекленные лоджии, в одной из них просторный погреб, - говорит продавец.
Большие Полянки, 23/4 (43 кв.м.)
1 215 000 рублей
Тоже первый этаж кирпичной пятиэтажки, со стандартной планировкой.
- Комнаты 10 кв. м и 15 кв.м., кухня 6 кв.м, вместительная кладовка. Санзел - совмещенный. Последние 10 лет в квартире никто не прожива, - говорит продавец.
Автозаводская, 59 (30 кв.м.)
1 300 000 рублей
Небольшая квартира на Пятерке, комнаты смежные. Окна ПВХ с решетками.
- В квартире сделан косметический ремонт. Новая входная дверь, на кухне ремонт. Квартира чистая и уютная, - говорит продавец.
Панфилова, 13 (44, 2 кв.м.)
1 300 000 рублей
2-комнатная квартира на 5 этаже 5-этажного панельного дома. Общая площадь квартиры 44,2 кв.м., санузел раздельный, комнаты раздельные.
- Сантехника поменяна. Балкон незастеклен, - говорит продавец.
Пирогова, 22 (42 кв.м.)
1 500 000
Квартира в брежневке. Комнаты раздельные, есть балкон.