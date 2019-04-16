Застройщик рассказал, когда откроют башни-близнецы на площади Труда в Ярославле

В областном департаменте строительства рассказали, когда вокруг долгостроя на площади Труда уберут наконец заборы и стройка закончится. В редакцию 76.RU поступил ответ на запрос.
— 20 марта на заседании межведомственной комиссии по контролю за объектами незавершенного строительства на территории Ярославской области рассматривался вопрос о завершении строительства объекта на площади Труда. По информации представителей застройщиков, ввод в эксплуатацию объекта предполагается в конце 2019-го — начале 2020 годов, — ответили в департаменте.
Сроки сдачи башен-близнецов на площади все время сдвигались. Сначала власти говорили, что строительство завершится в 2018 году, но этого не произошло. Объясняли тогда тем, что между инвесторами возникли недоговоренности, и они переоценили свои возможности по срокам.
Напомним, планы на башни масштабные — в одном здании будет работать бизнес-центр, другое станет гостиницей.