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Недвижимость

Застройщик рассказал, когда откроют башни-близнецы на площади Труда в Ярославле

Вопрос о долгострое обсуждали на специальной комиссии в мэрии

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Пока здание окружено строительным забором

Фото: Анна Елкина

В областном департаменте строительства рассказали, когда вокруг долгостроя на площади Труда уберут наконец заборы и стройка закончится. В редакцию 76.RU поступил ответ на запрос.

— 20 марта на заседании межведомственной комиссии по контролю за объектами незавершенного строительства на территории Ярославской области рассматривался вопрос о завершении строительства объекта на площади Труда. По информации представителей застройщиков, ввод в эксплуатацию объекта предполагается в конце 2019-го — начале 2020 годов, — ответили в департаменте.

Сроки сдачи башен-близнецов на площади все время сдвигались. Сначала власти говорили, что строительство завершится в 2018 году, но этого не произошло. Объясняли тогда тем, что между инвесторами возникли недоговоренности, и они переоценили свои возможности по срокам.

Напомним, планы на башни масштабные — в одном здании будет работать бизнес-центр, другое станет гостиницей.

Уже видно, каким будет здание

Фото: Анна Елкина

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