Застройщик рассказал, когда откроют башни-близнецы на площади Труда в Ярославле

В областном департаменте строительства рассказали, когда вокруг долгостроя на площади Труда уберут наконец заборы и стройка закончится. В редакцию 76.RU поступил ответ на запрос.

— 20 марта на заседании межведомственной комиссии по контролю за объектами незавершенного строительства на территории Ярославской области рассматривался вопрос о завершении строительства объекта на площади Труда. По информации представителей застройщиков, ввод в эксплуатацию объекта предполагается в конце 2019-го — начале 2020 годов, — ответили в департаменте.