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Недвижимость

В Ярославле семья не могла продать квартиру из-за крупных долгов по коммуналке

Сколько тысяч задолжали хозяева

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Приставы запретили семье оформлять квартиру на нового хозяина

Фото: Александра Савельева

В Ярославле семья не могла продать квартиру из-за огромного долга за коммунальные платежи. Жильцы длительное время игнорировали квитанции на оплату. Накопилась задолженность — 120 тысяч рублей. Покупатель квартиры в новостройке быстро нашёлся, но зарегистрировать квартиру на него семья не смогла. Приставы наложили запрет.

— Накануне собственники квартиры явились к судебному приставу-исполнителю и оплатили задолженность в полном объеме. Аргументировали свои действия тем, что срывается сделка купли-продажи недвижимости, которая сулит им неплохую выгоду. После оплаты задолженности судебный пристав снял вынесенные ограничения и окончил производство фактическим исполнением, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Читайте также: в Ярославле мужчина купил квартиру у своих знакомых. Деньги они с радостью взяли, а вот ключи от квартиры отдавать не собирались. Чем закончилась история. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
5 апр 2019 в 15:17

"Приставы наложили запрет"... А что, без решения суда приставы могут наложить запрет? Вот бы они так алименты выдирали без решения суда. А то и по решению суда ничего не делают.