В Ярославле семья не могла продать квартиру из-за крупных долгов по коммуналке

В Ярославле семья не могла продать квартиру из-за огромного долга за коммунальные платежи. Жильцы длительное время игнорировали квитанции на оплату. Накопилась задолженность — 120 тысяч рублей. Покупатель квартиры в новостройке быстро нашёлся, но зарегистрировать квартиру на него семья не смогла. Приставы наложили запрет.



— Накануне собственники квартиры явились к судебному приставу-исполнителю и оплатили задолженность в полном объеме. Аргументировали свои действия тем, что срывается сделка купли-продажи недвижимости, которая сулит им неплохую выгоду. После оплаты задолженности судебный пристав снял вынесенные ограничения и окончил производство фактическим исполнением, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

