В отместку бывшему мужу ярославна разодрала в доставшейся ему квартире потолок

Страсть, обида, месть — как в сериале, закончилась для ярославны её семейная жизнь. Причем сериале драматическом.

Все началось с того, что женщина купила квартиру и оформила её на себя и на ребенка от бывшего мужа. Сын вырос. Что уж там творилось в семье, неизвестно, но когда сын стал полноправным владельцем квартиры (мама подарила ему свою долю), он решил продать её отцу.

Такого женщина вынести не смогла. По-хорошему покидать жилье не хотела. В дело вмешались приставы. Когда пришли к квартире, попасть внутрь сразу не смогли — в замочной скважине торчал сломанный ключ.