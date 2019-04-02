В отместку бывшему мужу ярославна разодрала в доставшейся ему квартире потолок

Страсть, обида, месть — как в сериале, закончилась для ярославны её семейная жизнь. Причем сериале драматическом.
Все началось с того, что женщина купила квартиру и оформила её на себя и на ребенка от бывшего мужа. Сын вырос. Что уж там творилось в семье, неизвестно, но когда сын стал полноправным владельцем квартиры (мама подарила ему свою долю), он решил продать её отцу.
Такого женщина вынести не смогла. По-хорошему покидать жилье не хотела. В дело вмешались приставы. Когда пришли к квартире, попасть внутрь сразу не смогли — в замочной скважине торчал сломанный ключ.
Дверь пришлось вскрывать.
— Должница покинула квартиру самостоятельно, но своему бывшему супругу она оставила «сюрприз» — обломанный ключ в замке, рваный натяжной потолок, изуродованную мебель и оборванные обои, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области. Но решение суда о передаче жилплощади все равно посчитали исполненным.