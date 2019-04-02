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Недвижимость

В отместку бывшему мужу ярославна разодрала в доставшейся ему квартире потолок

Экс-супруг отсудил у женщины жильё

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Женщина оставила сюрприз бывшему

Фото: УФССП по Ярославской области

Страсть, обида, месть — как в сериале, закончилась для ярославны её семейная жизнь. Причем сериале драматическом.

Все началось с того, что женщина купила квартиру и оформила её на себя и на ребенка от бывшего мужа. Сын вырос. Что уж там творилось в семье, неизвестно, но когда сын стал полноправным владельцем квартиры (мама подарила ему свою долю), он решил продать её отцу.

Такого женщина вынести не смогла. По-хорошему покидать жилье не хотела. В дело вмешались приставы. Когда пришли к квартире, попасть внутрь сразу не смогли — в замочной скважине торчал сломанный ключ.

Дверь пришлось вскрывать.

— Должница покинула квартиру самостоятельно, но своему бывшему супругу она оставила «сюрприз» — обломанный ключ в замке, рваный натяжной потолок, изуродованную мебель и оборванные обои, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области. Но решение суда о передаче жилплощади все равно посчитали исполненным.

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Ольга Прохорова

ТЕГИ

приставынедвижимость

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