Больше 20 миллионов рублей: рассматриваем самые дорогие квартиры в Ярославле

В таких квартирах только пол помыть — целый день потратить. Да и по деньгам не каждый себе позволит. Далеко не каждый. Но поразглядывать-то — бесплатно. Какие квартиры предлагают на продажу и в аренду в Ярославле — в нашем сегодняшнем обзоре.

Квартира многоуровневая Фото: yarmetro.ru

Самая дорогая квартира, продаваемая на сегодняшний день в Ярославле, — в центре города, на улице Некрасова. Стоимость многоуровневой квартиры площадью 290 кв. м составляет 25 млн руб. Дом, в котором располагается квартира, огорожен забором и находится под видеонаблюдением. В квартире есть мансардный этаж, несколько комнат и санузлов, бильярдная и даже камин.

В квартире несколько комнта Фото: yarmetro.ru

Есть мансарда Фото: yarmetro.ru

Есть даже свой камин Фото: yarmetro.ru

Связаться с продавцом. Что же касается аренды жилой недвижимости, то самая дорогая квартира находится в Красноперекопском районе на улице Наумова. За месяц проживания в двухкомнатной квартире площадью 108 кв. м арендатору придется выложить 60 тысяч кровных рублей. При этом объект сдается только на длительный срок.



В квартире дизайнерский ремонт Фото: yarmetro.ru

Все под видеонаблюдением Фото: yarmetro.ru

Сдают только на длительный срок Фото: yarmetro.ru

Связаться с продавцом. Для контраста посмотрели мы и сколько просят за самую дешевую квартиру в аренду. Такую нашли на улице Громова в Дзержинском районе. Сдают за 5500 в месяц.

Все чистенькое Фото: yarmetro.ru