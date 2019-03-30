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    23 марта 2019

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    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

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Недвижимость
Обзор

Больше 20 миллионов рублей: рассматриваем самые дорогие квартиры в Ярославле

И сравниваем с самыми дешевыми

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Дворец в центре города

Фото: yarmetro.ru

В таких квартирах только пол помыть — целый день потратить. Да и по деньгам не каждый себе позволит. Далеко не каждый. Но поразглядывать-то — бесплатно. Какие квартиры предлагают на продажу и в аренду в Ярославле — в нашем сегодняшнем обзоре.

Квартира многоуровневая

Фото: yarmetro.ru

Самая дорогая квартира, продаваемая на сегодняшний день в Ярославле, — в центре города, на улице Некрасова. Стоимость многоуровневой квартиры площадью 290 кв. м составляет 25 млн руб. Дом, в котором располагается квартира, огорожен забором и находится под видеонаблюдением. В квартире есть мансардный этаж, несколько комнат и санузлов, бильярдная и даже камин.

В квартире несколько комнта

Фото: yarmetro.ru

Есть мансарда

Фото: yarmetro.ru

Есть даже свой камин

Фото: yarmetro.ru

Связаться с продавцом.

Что же касается аренды жилой недвижимости, то самая дорогая квартира находится в Красноперекопском районе на улице Наумова. За месяц проживания в двухкомнатной квартире площадью 108 кв. м арендатору придется выложить 60 тысяч кровных рублей. При этом объект сдается только на длительный срок.

В квартире дизайнерский ремонт

Фото: yarmetro.ru

Все под видеонаблюдением

Фото: yarmetro.ru

Сдают только на длительный срок

Фото: yarmetro.ru

Связаться с продавцом.

Для контраста посмотрели мы и сколько просят за самую дешевую квартиру в аренду. Такую нашли на улице Громова в Дзержинском районе. Сдают за 5500 в месяц.

Все чистенькое

Фото: yarmetro.ru

Есть всё необходимое

Фото: yarmetro.ru

Связаться с продавцом.

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Ольга Прохорова

ТЕГИ

квартиранедвижимость

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