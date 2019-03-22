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Недвижимость

Почти готовы: два ярославских долгостроя откроют уже в этом году

Власти уверяют, что стройки подходят к концу

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Уже известно, что на площади Волкова появится чайхана 

Фото: Павел Кашников/Facebook.com 

В этом году в Ярославле завершат строительство двух долгостроев. Это анонсировали в правительстве области. Речь идёт о жилом комплексе «Ярославль-Сити» на Московском проспекте у автовокзала, который изначально должен был стать гостиницей. А также о торговом центре «Волков-плаза» на площади Волкова, который строился со скандалом — стройку не одобрял даже Минкульт

— Сдача объектов планируется во второй половине текущего года, — уточнили в региональном правительстве. 

Уже известно, что в торговом центре откроется чайхана, её владелец рассказал о проекте. Стройка стала скандальной из-за пристального внимания к ней ярославских градозащитников и депутатов. Защитники не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру

«Ярославль-Сити» теперь — жилой комплекс 

Фото: правительство Ярославской области 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

долгострои

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КОММЕНТАРИИ (2)

tina
22 март 2019 в 12:01

А у Шинника когда достроят интересно.... вроде тоже обещали....

1234
22 март 2019 в 10:40

А вы посмотрите какие ценники в этих долгостроях и поинтересуйтесь кто собственники будущего жилья в «Волков-плаза» и «Ярославль сити» . Думаю у вас сразу отпадут вопросы почему именно и только эти долгострои и почему в первую очередь они. Как у Высоцкого получается: "Как же так, мы первыми же в очередь стояли, а те, кто сзади нас уже едят".

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