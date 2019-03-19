Бросились брать ипотеку: Центробанк рассказал, сколько должны ярославцы по кредитам

В Ярославской области ипотечный бум: жители бросились в этом году покупать жильё. По данным Центробанка по Ярославской области, только в январе ярославцы набрали в ипотеку миллиард рублей.

— Рост объёмов ипотечного кредитования к прошлому январю составил 8,5%. Общий объем накопленной задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам составляет 41,5 миллиарда рублей, при этом всего 1% задолженности гасится не своевременно, — рассказал заместитель управляющего ярославским отделением Центробанка Евгений Ефремов.

