Посчитали, сколько нужно зарабатывать ярославцам, чтобы не бояться брать ипотеку

Жильё в ипотеку — заманчивое предложение для многих ярославцев. Вот только справиться с ипотечными платежами сможет не каждый. Национальное бюро кредитных историй выпустило аналитику, подсчитав, сколько нужно зарабатывать, чтобы не бояться брать ипотеку.

Для жителей Ярославской области сумма желательного заработка составила 71,3 тысячи рублей в месяц на начало марта. Притом что в прошлом году комфортно позволить себе ипотеку могли и те, кто зарабатывает от 63,2 тысячи рублей.

— За последний год размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос, вернувшись на уровень середины 2017 года, — рассказывает о финансовой ситуации генеральный директор национального бюро кредитных историй Александр Викулин. — Одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился при снижении банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился, а с другой — выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни.

