Показали, как застроят Которосльную набережную у колеса обозрения. Фото

Набережная станет ухоженной, а рядом разобьют парк
Которосльную набережную от Парка Тысячелетия до проспекта Толбухина планируют застроить практически полностью. Мэрия Ярославля опубликовала проект планировки территории, где помимо жилых домов высотой в 8–10 этажей появится ещё несколько строений. В общем доступе выложен схематичный план застройки, посмотреть красочный проект в рисунках можно только в департаменте архитектуры и земельных отношений Ярославля.
По проекту запланировали строительство многоэтажек и детского сада на 133 места. А также большой паркинг на 540 мест, он частично будет подземным. Кроме того, благоустроят набережную Которосли. На ней создадут прогулочную зону и небольшой пирс, а рядом разобьют парк.
— Принимаются замечания по проекту планировки. С 4 по 18 марта проходит Общественное обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, — рассказала член союза архитекторов Ольга Мазанова.
Каждый ярославец может предложить изменения в проект, обратившись в департамент архитектуры города.
Напомним, изначально на набережной планировали построить апарт-отель, но идея оказалась неактуальной, и стройка встала. Долгострой выкупила компания «Ташир», которая теперь построит здесь элитное жильё.
А вот сейчас концентрация людей и машин в центре самая маленькая, можно подумать, так что давим на газ - утрамбовываем! Но когда мэрия с ее любовью к точечной застройке слушала ярославцев?? Да, еще, речке окончательная хана. А поля вокруг города пусть зарастают. Расширяться вширь комплексным освоением территорий (ну расширяется так Запад, ну говорил президент в 2012 году на госсовете по строительству, ну и что???) - не наш метод, мы любим селедок в бочке. И застройщиков. Застройщик чиновнику - друг, товарищ и брат. В отличие от жителей. Короче - без руля и ветрил, после нас хоть потоп, газ до отказа.