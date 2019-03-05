Показали, как застроят Которосльную набережную у колеса обозрения. Фото

Которосльную набережную от Парка Тысячелетия до проспекта Толбухина планируют застроить практически полностью. Мэрия Ярославля опубликовала проект планировки территории, где помимо жилых домов высотой в 8–10 этажей появится ещё несколько строений. В общем доступе выложен схематичный план застройки, посмотреть красочный проект в рисунках можно только в департаменте архитектуры и земельных отношений Ярославля.



По проекту запланировали строительство многоэтажек и детского сада на 133 места. А также большой паркинг на 540 мест, он частично будет подземным. Кроме того, благоустроят набережную Которосли. На ней создадут прогулочную зону и небольшой пирс, а рядом разобьют парк.