Кухня размером с ещё одну квартиру: в Ярославле нашли самую дорогую однушку

Однокомнатная квартира в Ярославле попала в список самых дорогих однушек в стране. Она оказалась на 14-м месте с ценой в 7,2 миллиона рублей за 80,5 квадратного метра. Это квартира в строящемся доме на улице Некрасова в самом центре Ярославля.

— Вход жителей на территорию будет осуществляться по пропускной системе. Просторные квартиры позволят ощутить истинный комфорт жилья бизнес-класса, — рассказывает о доме застройщик.



Только площадь кухни у этой квартиры — 40 квадратных метров. Топ самых дорогих однокомнатных квартир составил сервис «Циан». По его версии, самая беспрецедентно дорогая однушка продаётся в Санкт-Петербурге. Это апартаменты на 112,2 метра в ЖК «Императорский яхтъ-клуб». Стоимость апартаментов — 69,87 миллиона рублей.