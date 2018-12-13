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Недвижимость

Кухня размером с ещё одну квартиру: в Ярославле нашли самую дорогую однушку

Недвижимость находится в элитном доме в центре города

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В этом доме продаётся самая дорогая однушка 

Фото: Циан

Однокомнатная квартира в Ярославле попала в список самых дорогих однушек в стране. Она оказалась на 14-м месте с ценой в 7,2 миллиона рублей за 80,5 квадратного метра. Это квартира в строящемся доме на улице Некрасова в самом центре Ярославля. 

— Вход жителей на территорию будет осуществляться по пропускной системе. Просторные квартиры позволят ощутить истинный комфорт жилья бизнес-класса, — рассказывает о доме застройщик. 

Только площадь кухни у этой квартиры — 40 квадратных метров. Топ самых дорогих однокомнатных квартир составил сервис «Циан». По его версии, самая беспрецедентно дорогая однушка продаётся в Санкт-Петербурге. Это апартаменты на 112,2 метра в ЖК «Императорский яхтъ-клуб». Стоимость апартаментов — 69,87 миллиона рублей. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославль

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Van Gog
13 дек 2018 в 13:57
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Элитный дом с видом из окна на разваленные гаражи и сараи... :)
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