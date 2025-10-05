«Сердце кровью обливается». Зачем Яна Рудковская и Евгений Плющенко хотят купить дачу Фаберже

Дача Фаберже Источник: «Наследие.ДОМ.РФ»

Предпринимательница, музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская на днях поделилась в своем блоге кадрами с заброшенной дачи Фаберже на севере Петербурга и рассказала об идее ее купить. О планах превратить руины в частный исторический музей с отелем и спортивным пространством она рассказала «Фонтанке».

Дача Фаберже находится в Выборгском районе Петербурга, в Парголово, рядом с Левашово, у пересечения Песочного и Выборгского шоссе. Здание, построенное в 1901–1902 годах, до революции называли Малым Эрмитажем из-за богатых коллекций искусства. Постройка имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, находится в полуразрушенном состоянии. В первом квартале 2026 года госкомпания «ДОМ.РФ» выставит ее на торги.

«Или произойдет чудо, или всё обвалится»

Как рассказывает Яна Рудковская, они с Евгением Плющенко сейчас рассматривают для покупки несколько исторических объектов в Подмосковье, Калужской и Ленинградской областях и в Петербурге. Среди фаворитов с самого начала была дача Фаберже. Правда, оценить ее реальное состояние получилось, только увидев воочию.

«Я хотела ее посмотреть, приехать лично — и сделала это. В документах — фотографии и описания более раннего периода: там она представлена в другом виде, поэтому, честно говоря, я сильно расстроилась. Дача находится действительно в очень тяжелом состоянии, я бы сказала, в критическом», — рассказывает Яна Рудковская.

Сейчас один из корпусов полностью обрушен и представляет собой руины. Второй — в аварийном состоянии, на грани обвала. Практически не сохранилась лепнина, повреждены стены и полы.

«Из-за того, что кто-то пустил слух о сокровищах, там искали клад. И сейчас повреждены все стены, уничтожено просто всё. Есть только лестница мраморная, без балясин, только основание и ступени. И часть дома. Чуть-чуть в одном месте я нашла маленький кусочек лепки в голубой гостиной», — рассказывает Рудковская.

Источник: скриншот видео из телеграм-канала «Голубь Мира Яна Рудковская»

Необходимые вложения в восстановление здания семья предварительно оценивает в 400 миллионов рублей. Это объем инвестиций без учета покупки. Сейчас реставраторы по просьбе Рудковской и Плющенко будут детально рассчитывать стоимость работ. Предпринимательница отмечает, что рассчитывает на льготное кредитование на восстановление объектов культурного наследия, которое предоставляет «ДОМ.РФ».

Окончательное решение об участии в торгах пока не принято: звездная чета рассматривает исторические здания в других регионах, которые оказались в гораздо лучшем состоянии. «Состояние тех домов, которые мы рассматриваем в Калужской области, в Подмосковье, и состояние дачи Фаберже — разница просто колоссальная. Но здесь важен исторический факт места. И хорошее территориальное расположение», — отмечает Рудковская.

Она сравнивает состояние разрушающейся дачи с комой: в любой момент здание может прекратить свое существование. После этого будет возможна реконструкция, но не сохранение подлинного.

«Или произойдет чудо, либо это всё обвалится. Один из корпусов уже может быть только воссоздан „по мотивам“ дома Фаберже. Второй — в настолько разрушающемся состоянии, что я даже не стала залезать на верхний этаж. Это при том, что я облазила большое количество особняков и дворцов, которые сейчас выставляют на продажу для восстановления, то есть я не робкого десятка», — рассказывает Рудковская.

Покупка федерального объекта культурного наследия в аварийном состоянии влечет за собой высокий уровень ответственности и большие инвестиции. Яна и Евгений это понимают, поэтому внимательно смотрят на все за и против. «Всё ободрали, всё уничтожили. Это просто кошмар. Сердце кровью обливается. Но мы не отказались от этой идеи [купить дачу Фаберже]. Мы будем советоваться с реставраторами», — рассказывает Рудковская.

Дача Фаберже Источник: «Наследие.ДОМ.РФ»

Предпринимательница делится, что не может спокойно смотреть на разрушение и других исторических зданий в Петербурге. Даже усадьбы и дворцы, связанные с императорской семьей, рассыпаются на глазах. Правда, их на торги не выставляют, поэтому и купить их нельзя. «Михайловская дача в Петергофе. Усадьба Знаменка — один в один. Дворец Бельведер. Все три объекта находятся в таком же разрушающемся состоянии», — вздыхает Яна Рудковская.

«Хотим сделать музей и бутик-отель»

Исторический архитектурный комплекс звездная чета выбирает, чтобы создать в нем частный музей и отель. Там будет представлена коллекция ценных исторических предметов, которые семья годами искала на аукционах.

«Мы с Евгением вернули в Россию множество вещей, связанных с семьей Романовых, и создали большую коллекцию. Это вещи, которые до революции были в Зимнем дворце, в Царском Селе, в Гатчине, в Павловском дворце. До СВО мы очень много участвовали в аукционах. Эксперты оценивают уровень нашей коллекции как очень высокий. Есть вещи, аналогов которым нет в Эрмитаже», — рассказывает Рудковская.

После реставрации в историческом здании появится выставка, а потом — полноценный музей. Здесь же планируют организовать отель, ориентировочно на 25 номеров, и спортивное пространство в парке, где можно будет играть в теннис, падел-теннис, кататься на велосипедах, заниматься бегом.

«В сохранившейся исторической части сделать пять-шесть номеров, в воссозданной — еще номеров двадцать. В здании всё будет оформлено в духе того времени: дореволюционная Россия. Люди смогут приехать сюда на уик-энд или даже на неделю. Отдохнуть, погрузиться в историю, позаниматься спортом, погулять по парку. В России такого еще никто не сделал», — говорит Рудковская.

Она отмечает, что на создание музея их с Евгением Плющенко вдохновил Музей Фаберже предпринимателя Виктора Вексельберга. Петербург — один из основных вариантов для размещения собранной коллекции, в том числе потому, что этот город много значит для Евгения. «Там будут и уникальные вещи, и живопись, и сумасшедшей красоты мебель. Есть предметы, которые видели даже императрицу Анну Иоанновну. Я надеюсь, что мы свою идею реализуем. Либо в Санкт-Петербурге, либо в Калуге, либо в Москве. Либо в двух регионах благодаря „ДОМ.РФ“. Активно над этим работаем», — подчеркивает Яна Рудковская.

Как Смольный добивался реставрации дачи Фаберже

О том, что дачу Фаберже выставят на торги, стало известно весной 2025 года. Это произошло после нескольких лет судебных разбирательств и уголовных дел из-за разрушения здания. «Фонтанка» следила за этой историей. Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) через суд добивался от ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) реставрации дачи Фаберже, поскольку она находилась именно в его распоряжении. Суд обязал агентство сделать это.

В 2023 году в МВД возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия. А СК инициировал еще одно, увидев в действиях ответственных лиц халатность.

Что можно сделать с дачей Фаберже

По данным «ДОМ.РФ», дача Фаберже в Парголово сейчас находится в федеральной собственности. В состав имущественного комплекса, выставленного на торги, входят шесть зданий площадью почти 3 тыс. кв. м. Четыре из них («Дом жилой», «Корпус служебный», «Конюшня», «Ледник», «Фонтан») являются объектами культурного наследия федерального значения. Все они расположены на едином земельном участке размером в 8 га.

Начальная цена лота пока не установлена. Поскольку памятник находится в неудовлетворительном состоянии, можно предположить, что инвесторам его предложат в рамках президентской программы восстановления памятников истории и архитектуры.

В этом случае победитель будет обязан провести работы по реставрации и сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию. При этом инвестор сможет воспользоваться мерами поддержки, включая кредитование со льготной субсидируемой ставкой 9% годовых. Разработка проектной документации должна занять не более чем 1,5 года, а проведение работ по восстановлению — не более 5 лет.

Статус ОКН предполагает, что на территории нельзя ничего снести и построить ничего нового — только восстановить. Согласно охранному обязательству, утвержденному в 2017 году, на самой даче под защитой находятся исторические габариты и конфигурация, внутри — парадная мраморная лестница, обходная галерея, световые фонари, фундаменты печей в подвальном помещении, свод вестибюля парадного входа, дубовый тамбур парадного входа, исторический характер облицовки стен, мраморный пол и подоконники и другие уцелевшие элементы отделки, снаружи — историческая архитектурно-декоративная композиция фасадов в стиле модерн.