Подлежит сносу: в центре Ярославля расселят двухэтажный дом

В центре Ярославля планируют снести двухэтажный дом на Комсомольской улице, 16а Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля расселят и снесут двухэтажный жилой дом на улице Комсомольской, 16а. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 18 июня.

«В целях расселения и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома 16а по улице Комсомольской не осуществлен», — указано в документе.

Власти намерены изъять для муниципальных нужд жилье и землю под домом. Квартиры в доме коммунальные. В списке собственников значатся пять жительниц Ярославля: четыре из них имеют доли в одной квартире.

Дом № 16а на улице Комсомольской был построен в 1918 году. Примерный износ здания — выше 70%. Дом был признан аварийным в 2020 году. Расселение — до 2032 года

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Двухэтажный домик находится в самом центре города, в двух шагах от Богоявленской площади, рядом с хлебозаводом.