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Недвижимость Подлежит сносу: в центре Ярославля расселят двухэтажный дом

Подлежит сносу: в центре Ярославля расселят двухэтажный дом

Такое решение принял мэр Артем Молчанов

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6 комментариев
В центре Ярославля планируют снести двухэтажный дом на Комсомольской улице, 16а | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля планируют снести двухэтажный дом на Комсомольской улице, 16а | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля планируют снести двухэтажный дом на Комсомольской улице, 16а

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля расселят и снесут двухэтажный жилой дом на улице Комсомольской, 16а. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 18 июня.

«В целях расселения и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома 16а по улице Комсомольской не осуществлен», — указано в документе.

Власти намерены изъять для муниципальных нужд жилье и землю под домом. Квартиры в доме коммунальные. В списке собственников значатся пять жительниц Ярославля: четыре из них имеют доли в одной квартире.

Дом № 16а на улице Комсомольской был построен в 1918 году. Примерный износ здания — выше 70%. Дом был признан аварийным в 2020 году. Расселение — до 2032 года

Двор у дома больше похож на свалку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДвор у дома больше похож на свалку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дом был признан аварийным еще в 2020 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом был признан аварийным еще в 2020 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В доме на Комсомольской&nbsp;— коммуналки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ доме на Комсомольской&nbsp;— коммуналки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Жильцы дома пользуются общей кухней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖильцы дома пользуются общей кухней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Признали бы в этом здании жилой дом? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПризнали бы в этом здании жилой дом? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дом был построен в 1918 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом был построен в 1918 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Решение об изъятии квартир было принято лишь в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРешение об изъятии квартир было принято лишь в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Двухэтажный домик находится в самом центре города, в двух шагах от Богоявленской площади, рядом с хлебозаводом.

Ранее мы публиковали репортаж о том, как ярославцы выживают в 107-летнем бараке, сами жители, полушутя, называют свой дом «землянкой».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Снос дома Барак Расселение
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Комментарии
6
Гость
2 часа
Такая рухлеть в центре,сколько еще таких построек в центре,г на Собинова и др. Улицах города,где люди не живут ,а выживают Снести и построить хороший многоквартиреый дом ,этажей на 6 не более.То что рядом отдали землю юрид лицам ,это не правильно,еще наверняка и прихватиои землю не законно
Гость
2 часа
Сносите скорей а то Потемкина и Ко признают памятником
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