Власти меняют правила, по которым дают жилье нуждающимся: в чем суть

Речь идет о едином реестре для нуждающихся в хорошем жилье Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России планируют сформировать единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и ускорить осуществление мер по этим вопросам. Законопроект поддержал кабмин.

В качестве таких мер можно рассматривать выдачу сертификатов, предоставление жилья из специализированного жилищного фонда, снижение процентной ставки по ипотеке или разовые выплаты из региональных бюджетов.

Сегодня различные группы населения состоят на учете в разных государственных учреждениях. Нередко происходит дублирование списков, а это затрудняет процесс предоставления помощи. Всего в стране может насчитываться более двух миллионов человек, которым требуется такая поддержка.

В новом реестре соберут разные категории граждан, такие как молодые семьи, ветераны, люди с ограниченными возможностями и другие, принадлежащие к социально незащищенным группам. Однако специалисты переживают за то, что по разным причинам некоторые люди могут остаться без поддержки.

В Государственной думе пришли к выводу, что решить эту проблему можно, увеличив финансирование социальных программ, а не создавая единый список нуждающихся.

А вот председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, напротив, считает, что единый реестр обяжет органы власти и местного самоуправления предоставлять в него всю необходимую информацию, исключая риск дублирования данных. Эта мера повысит эффективность и скорость принятия решений о предоставлении социальной помощи. А оператором этой системы станет ДОМ.РФ, модернизируя ее за свой счет.

«Учет граждан, в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти, осуществляется обособленно. Поэтому вводится обязанность для органов государственной власти и местного самоуправления размещать соответствующие сведения в таком реестре», — прокомментировал информацию «Известиям» Груздев.