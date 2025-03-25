НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Недвижимость Власти меняют правила, по которым дают жилье нуждающимся: в чем суть

Власти меняют правила, по которым дают жилье нуждающимся: в чем суть

Нововведения позволят быстрее предоставлять социальную помощь

1 182
2 комментария
Речь идет о едином реестре для нуждающихся в хорошем жилье | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРечь идет о едином реестре для нуждающихся в хорошем жилье | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Речь идет о едином реестре для нуждающихся в хорошем жилье

Источник:

В России планируют сформировать единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и ускорить осуществление мер по этим вопросам. Законопроект поддержал кабмин.

В качестве таких мер можно рассматривать выдачу сертификатов, предоставление жилья из специализированного жилищного фонда, снижение процентной ставки по ипотеке или разовые выплаты из региональных бюджетов.

Сегодня различные группы населения состоят на учете в разных государственных учреждениях. Нередко происходит дублирование списков, а это затрудняет процесс предоставления помощи. Всего в стране может насчитываться более двух миллионов человек, которым требуется такая поддержка.

В новом реестре соберут разные категории граждан, такие как молодые семьи, ветераны, люди с ограниченными возможностями и другие, принадлежащие к социально незащищенным группам. Однако специалисты переживают за то, что по разным причинам некоторые люди могут остаться без поддержки.

В Государственной думе пришли к выводу, что решить эту проблему можно, увеличив финансирование социальных программ, а не создавая единый список нуждающихся.

А вот председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, напротив, считает, что единый реестр обяжет органы власти и местного самоуправления предоставлять в него всю необходимую информацию, исключая риск дублирования данных. Эта мера повысит эффективность и скорость принятия решений о предоставлении социальной помощи. А оператором этой системы станет ДОМ.РФ, модернизируя ее за свой счет.

«Учет граждан, в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти, осуществляется обособленно. Поэтому вводится обязанность для органов государственной власти и местного самоуправления размещать соответствующие сведения в таком реестре», — прокомментировал информацию «Известиям» Груздев.

Таким образом, единый реестр поможет планировать сроки предоставления поддержки, определять очередность ее получения, выпуск сертификатов, объем финансирования и контролировать права граждан на улучшение жилищных условий.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
25 марта, 09:14
Никого не смущает, что в государстве, где социальная направленность прописана в конституции, существует понятие «социально незащищенные»?
Гость
25 марта, 09:18
Меняют правила и ужесточают дисциплину когда ресурса на всех не хватает. Лучше конечно не становится, но иллюзия заботы, работы и ответственности возникает.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление