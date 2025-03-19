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Недвижимость «Еще год-два поживу». Пенсионеру, поселившемуся в гараже, выплатили 1,7 миллиона — видео

«Еще год-два поживу». Пенсионеру, поселившемуся в гараже, выплатили 1,7 миллиона — видео

Александр Писарев лишился жилья из-за уральского застройщика-мошенника

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1 комментарий

Александр Писарев как мог утеплил свой гараж, чтобы переживать холодные зимы

Источник:

Пенсионер из Свердловской области стал жертвой застройщика-мошенника, но сумел добиться справедливости.

История закрутилась в 2013 году, когда Александр Писарев продал двухкомнатную квартиру в Березовском и надеялся переехать в Екатеринбург. Скандально известному на Урале застройщику Владимиру Воробьеву он отдал 1,7 миллиона рублей, а тот пообещал к 2015 году построить дом, в котором Александр Васильевич должен был получить новую двушку. Но этого так и не произошло.

В итоге пенсионер поселился в гараже, потому что оставшиеся от продажи деньги ушли на аренду жилья.

Четыре года назад Александра Писарева включили в особый реестр дольщиков, пострадавших от действий застройщиков-банкротов. В списке оказались две сотни человек.

В итоге пенсионеру удалось вернуть ровно столько, сколько он отдал Воробьеву в 2013 году: 1,7 миллиона рублей. Деньги перевели в начале февраля.

Александр Писарев понимает, что за 12 лет цены заметно выросли и квартиру на эти деньги уже не купить. Поэтому он решил еще пожить в гараже, чтобы накопить на отдельное жилье. Доход мужчины — пенсия в 22 тысячи и зарплата в автосервисе. Полученные 1,7 миллиона рублей он уже положил на вклад.

— Положил пока в банк на полгода под 22%, потом снова положу. Сам пока в гараже буду, если будут силы — еще год-два поживу. Комнату не хочу покупать, а на однокомнатную-то не хватит. Занимать тоже не хочу, а так сумма поприличнее скопится и на студию бы хватило, — поделился пенсионер.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Читайте и запоминайте это стабильная несменяемая россия 🤕🕯️💀
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