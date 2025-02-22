Унитаз с подогревом и сушкой, дверь с отпечатком пальца — какие еще есть новинки для квартиры, о которых вы даже не знали

Умное сиденье для унитаза Источник: сервис объявлений











Индустрия строительства жилья меняется, дома становятся интересней, комфортней и оснащенней, а планировки квартир — более продуманными. И конечно, новую квартиру логично оснащать современными решениями для удобства и комфорта. Давайте посмотрим, какие существуют свежие технологичные вещицы для дома и дачи, от бытовой техники до мебели, — многие люди о таком даже не слышали.

Мебель с беспроводной зарядкой

Тумба с беспроводной зарядкой Источник: сервис объявлений











Как люди обычно заряжают телефоны и прочие гаджеты — из стенной розетки торчат зарядные блоки, кругом куча проводов, постоянно их нужно подключать / отключать, расшатывая разъемы. Современная мебель решает сразу несколько вопросов — от удобства использования до гармоничности дизайна.

— Это прикроватные тумбы, приставные столики для диванов, компьютерные столы. Преимущества такой мебели очевидны: удобство (нет необходимости искать розетки), эстетика (провода скрыты, интерьер выглядит аккуратнее), функциональность (можно заряжать гаджеты прямо на столе, тумбе или кровати), дополнительные возможности (некоторые модели имеют порты USB, Bluetooth-колонки), — говорит Ольга Абанова, хоумстейджер, практикующий эксперт в области инвестиционного ремонта и дизайна интерьера.

Варочная панель со встроенной вытяжкой

Подъемный элемент вытяжки Источник: сервис объявлений











Это привычная нам стеклокерамика, где в поверхность встроен элемент вытяжки. Он может быть на одном уровне с варочной плоскостью в виде круглого вентилятора, либо это выдвижной элемент, который поднимается над поверхностью на несколько сантиметров во время готовки. Основная идея этой вещицы — не нужна классическая вытяжка с коробом и воздуховодом, которая занимает много места и портит дизайн. Такая панель хорошо подходит для модных ныне островков посреди кухни, над которыми городить вытяжку вряд ли имеет смысл.

Принцип работы — мощный вентилятор отсасывает пары с поверхности панели, пропускает их через жировой и угольный фильтры. Далее этот воздушный поток может выбрасываться либо в систему домовой принудительной вентиляции, либо просто обратно в кухню (фильтры же очищают воздух).

Минусов хватает. Такие панели дороги, снизу у них смонтирован короб с вентилятором и фильтрами, что занимает пространство, — духовку под такой панелью уже не поставишь. Плюс регулярно надо менять фильтры. Плюс вокруг элемента вытяжки будут скапливаться брызги, продукты готовки. Плюс нет возможности свободного маневра — многие же любят двигать по плите кастрюли и сковородки во всех направлениях.

Прозрачные солнечные батареи-окна

Прозрачные солнечные панели заменят обычные Источник: сервис объявлений











Такое решение больше подходит для частного дома, но кто-то может установить их и в квартире. Такие батареи выглядят как обычные окна, при этом они вырабатывают электроэнергию, что позволяет экономить на электричестве без изменения дизайна дома.

— Прозрачные солнечные панели — одно из самых перспективных направлений. Как дизайнер я вижу в них не только источник энергии, но и элемент, способный изменить сам подход к проектированию жилых и коммерческих пространств. Главное преимущество прозрачных батарей — их возможность интеграции в окна, стеклянные перегородки и даже мебель. Представьте себе панорамное остекление, которое не только наполняет пространство светом, но и снабжает дом энергией. Это особенно актуально для современных минималистичных интерьеров, где ценятся естественное освещение и визуальная легкость, — отмечает Ольга Абанова.

Окна с регулируемой прозрачностью

Окна в закрытом матовом состоянии Источник: сервис объявлений











Такие окна в домах стали развитием электрохромной технологии, которая используется в автомобилях, — многим запомнились автоматически затемняемые зеркала заднего вида. В основе лежит специальная смарт-пленка, которая меняет свою прозрачность под воздействием электричества. Подобные окна поставляются либо с уже интегрированной пленкой, либо пленку можно купить отдельно и использовать для обычных окон. Управление осуществляется со смартфона: одно движение — и ваша комната затемняется без всяких штор. Или переговорная комната становится непрозрачной — в общем, вариантов использования много.

Многофункциональные умные зеркала

Можно краситься и смотреть видеоурок по макияжу Источник: сервис объявлений











Такие зеркала с интегрированным экраном с сенсорным управлением показывают всё что угодно: погоду, пробки, расписания, напоминания. Можно краситься и одновременно смотреть видеоурок по макияжу. Или заниматься фитнесом и смотреть мастер-класс по растяжке. Управление зеркалом можно осуществлять голосовыми командами или жестами. Все такие зеркала оснащаются качественной LED-подсветкой с регулируемой яркостью.

Электронные дверные замки

Отпирание по отпечатку пальца Источник: сервис объявлений











Всем знакома ситуация — подходишь к квартире с кучей сумок, ищешь ключи где-то в карманах. Биометрический замок позволяет открыть дверь одним лишь прикосновением пальца к сканеру отпечатка. Можно установить пароль для отпирания, можно открывать прикладыванием смартфона (NFC-технология). Есть вариант дистанционного управления со смартфона через приложение, есть вариант с генерацией временных паролей — это подходит, например, для отелей или арендных квартир. В общем, ключи не надо носить с собой, а значит, и потерять их не получится.

Бесконтактные мусорные ведра

Подошел — и ведро открылось Источник: сервис объявлений











Решают проблему с бесконечным подниманием / опусканием крышки ведра что на кухне, что в санузле (а ведро без крышки дает больше запахов в помещении). Сенсор распознает приближение руки, а очень быстрый электропривод моментально поднимает крышку. Закрывается ведро автоматически через несколько секунд. И комфортно, и гигиенично.

Подогреваемый плинтус

Нагревательный элемент плинтуса Источник: сервис объявлений











Те, кто имеет квартиры с горизонтальной разводкой отопления (трубы идут в полу вместо классических стояков), знают, как тепло в доме, когда отопление по периметру опоясывает помещения. Вот и у подогреваемого плинтуса такая задача — эффективно и равномерно обогреть дом, сэкономить энергию. Плинтус может быть водяным (вода из системы отопления подается по мелким трубкам в микрорадиаторы) или электрическим. В последнем случае используется конвекционный или инфракрасный способ нагрева. Основной минус в том, что подогреваемый плинтус выйдет дороже обычного радиатора, да и монтировать его дольше.

Шкафы с подсветкой и электроприводом

Открыл — сразу загорелась внутренняя подсветка Источник: сервис объявлений











Казалось бы, ничего технологически сложного — но как удобно. Открыл шкафчик — сразу загорелась внутренняя подсветка, все вещи хорошо видно, особенно если нужно что-то достать в темноте. Электропривод часто применяется для кухонных шкафов, когда, например, все руки заняты посудой: нужно всего лишь легонько коснуться дверцы — и появится выдвижная секция. Или, например, можно установить привод на массивную дверь шкафа-купе и открывать ее взмахом руки.

Умное сиденье для унитаза

И греет, и моет, и сушит Источник: сервис объявлений











Его можно установить на любой унитаз, а сочетает оно в себе несколько функций. Это и многоступенчатый подогрев сиденья, причем постоянный — пришел и сел сразу на теплое. Это и функция биде с подогревом воды, причем есть дополнительный режим для женщин. Сушка кожи теплым воздухом, дистанционный пульт управления, тихое автоматическое опускание крышки при помощи микролифта, LED-экран, автоматическая дезодорация — всё это сделает поход в туалет приятным и комфортным. И сэкономите на туалетной бумаге.

Какая вещица наиболее полезна для дома? Мебель с беспроводной зарядкой Варочная панель со встроенной вытяжкой Прозрачные солнечные батареи-окна Окна с регулируемой прозрачностью Многофункциональные умные зеркала Электронные дверные замки Бесконтактные мусорные ведра Подогреваемый плинтус Шкафы с подсветкой и электроприводом Умное сиденье для унитаза