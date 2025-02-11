Показываем 5 дешевых ремонтов в квартирах и 5 дорогих — какой вам понравится

Ремонт бывает разных уровней Источник: «ЦИАН»











Как известно, мало купить квартиру, в ней еще надо произвести отделочные работы, обставить мебелью — иными словами, сделать ремонт. А в нынешних условиях инфляции и роста цены отделочных материалов ремонт превращается в затратное мероприятие, сравнимое со стоимостью доли самой квартиры. Давайте посмотрим на примеры пяти дорогостоящих ремонтов и пяти бюджетных — оценим затраты, дизайнерскую мысль и в целом рассмотрим нюансы отделки в современных условиях.

Что такое ремонт в квартире, каковы его классификации и унифицированные затраты на квадратный метр? Вот, например, федеральный сервис «Домклик» при продаже/аренде жилья определяет 4 градации ремонта: «устаревший», «косметический», «евроремонт», «дизайнерский». Конечно, это общая оценка, в действительности нюансов весьма много.

— Для кого-то и косметика сойдет за евроремонт, — говорит Ольга Абанова, хоумстейджер, практикующий эксперт в области инвестиционного ремонта и дизайна интерьера. — Я бы дополнила эту классификацию описанием:

без ремонта (черновая отделка);

косметический ремонт (есть бюджетная отделка на стенах, полах и потолках, сделан с/у);

евроремонт — само слово «евроремонт» уже, на мой взгляд, устарело, я бы назвала это «комфорт» (натяжные потолки, обои, пластиковые окна, ламинат);

дизайнерский (выдержан единый стиль, продуманы освещение и электрика, кухня по проекту, возможна перепланировка, есть или учтены ниши под встраиваемую мебель). Как правило, такая квартира уже укомплектована мебелью и необходимой техникой.

А дорогой и дешевый ремонт — это как? Обыватель, как правило, оценивает отделку чисто визуально, но в этой сфере есть точные расчеты и стандарты, к которым мы вернемся позднее. А пока давайте посмотрим на примеры и оценим каждый вместе с экспертом. Сначала «дешево».

Санкт-Петербург

Это современная 35-метровая однушка в Мурино стоимостью 5,5 млн рублей. Новый дом, простая, но свежая отделка.

Кухня практически новая Источник: «ЦИАН»











В комнате интересная кровать Источник: «ЦИАН»











— Приятная глазу «современная косметика», т. е. бюджетный евроремонт. Есть детали, которые можно улучшить, но это всё равно лучше «косметики» из 2000-х. Тут типичная однушка с затратами на ремонт до 1–1,2 млн рублей, — комментирует Ольга Абанова.

Подмосковье

38-метровая однушка в Люберецком районе недалеко от Москвы стоимостью 6 млн рублей.

Ковры и диван в комнате Источник: «ЦИАН»











Есть ковер и на кухне Источник: «ЦИАН»











— Складывается ощущение, что в этой квартире очень холодно, либо что-то с полами — количество ковров точно на любителя. Это решение очень съедает пространство. Думаю, что самое дорогое в этом ремонте — это диван и ковры, — говорит эксперт.

Уфа

Советская двушка площадью 46 метров за 4,6 млн рублей.

Натяжные потолки, обои Источник: «ЦИАН»











Типовая отделка кухни Источник: «ЦИАН»











— Очень бюджетный косметический ремонт, которому уже требуется ремонт. Такие любят флипперы (те, кто покупает убитые квартиры, ремонтирует их и продает дороже), хотя часто они выбирают квартиры еще хуже. Учитывая площадь, я бы оценила новый ремонт с техникой и меблировкой в 1,8–2 млн руб.

Челябинск

А это 50-метровая двушка в центре Челябинска за 4,5 млн рублей. Кухня вроде выглядит пободрее комнат с их устаревшей косметикой.

Гарнитур не самый новый Источник: «ЦИАН»











Обставлено типично по-советски Источник: «ЦИАН»











— Также типичная флипперская квартира для ремонта и перепродажи.

Омск

47-метровая двушка в советской панельке стоимостью 5,1 млн рублей. Что тут неплохо, так это приемлемая кухня в 8 квадратов.

Кухня с аркой Источник: «ЦИАН»











Ковры, диван, шторы Источник: «ЦИАН»











— Это отличный пример, где можно отследить, как «советский» дизайн постепенно сменялся дизайном 2000-х — смешалось всё: арки, ковры, много кожзама, мебельная стенка. Здесь хочется убрать не только ковры, но и всю мебель. Мне даже кажется, что без меблировки квартира смотрелась бы более выигрышно и продалась бы быстрее.

А теперь «дорого-богато».

Москва

Это трешка площадью 112 метров за 200 млн рублей — самый центр, Хамовники.

Самое дорогое жилье в подборке Источник: «ЦИАН»











Спокойная обеденная зона Источник: «ЦИАН»











— Такое ощущение, что в этой квартире после дизайнера собственник добавил своих «хотелок». Очень контрастируют интерьер спокойной классики обеденной зоны и яркая зона отдыха в гостиной — возможно, это была зона активного времяпрепровождения? Или просто что-то пошло не так. Цена за квадрат такая же космическая, как и тематика гостиной. Я бы хотела здесь увидеть совершенно другой интерьер за такую сумму.

Иркутск

104-метровая трешка за 20 млн рублей в историческом центре города.

Мебель, освещение Источник: «ЦИАН»











Кухня с зеркальной стеной Источник: «ЦИАН»











Санузел оказался простоват Источник: «ЦИАН»











— По количеству заказных позиций мебели, встроенной техники и спроектированной кухне можно сделать вывод, что на ремонте не экономили. Тем не менее санузел почему-то остался в стиле «и так сойдет» — сразу бросаются в глаза полотенцесушитель по типу «от застройщика», простой шкаф-зеркало и тумба с раковиной. Скорее всего, санузел был уже с ремонтом от застройщика. Понравилось решение на кухне — зеркала на стене заметно расширяют пространство. Смею предположить, что на ремонт было потрачено не менее 5–7 млн рублей.

Новосибирск

Здесь у нас трешка 90 квадратов за 13,5 млн рублей. Буйство красок и цветовых решений.

Красно-розовое буйство на кухне Источник: «ЦИАН»











Потолки и многообразие цвета Источник: «ЦИАН»











— Типичная квартира с приветом из 2000–2010-х: многоуровневые потолки нестандартной формы, пестрая кухня, разные оттенки стен в комнатах — люди по максимуму хотели избавиться от советских времен, и у них это отлично получалось, пока не пришли дизайнеры. Сюда очень хочется позвать хоумстейджера (тот, кто быстро меняет интерьер и повышает привлекательность жилья).

Екатеринбург

Трешка 155 квадратов по практически московской цене в 77 млн рублей. Стильно, со вкусом.

Кухня-гостиная велика Источник: «ЦИАН»











Столы в обеденной зоне Источник: «ЦИАН»











— Вообще нет претензий — выглядит классно. Нюдовые оттенки, единый стиль, продуманное освещение — сразу чувствуется рука грамотного дизайнера. Здесь вложено не меньше десятка миллионов рублей.

Волгоград

Большая двушка 73 метра за 15 млн рублей с видами на Волгу.

Вид из гостиной на реку Источник: «ЦИАН»











Большой санузел с «кабанчиком» Источник: «ЦИАН»











— Думаю, в квартирах с такими видами про дизайн вообще можно забыть. Тем не менее радует, что выдержан единый стиль, и гостиная не загромождена мебелью, тем самым пространство за окном перекликается с уютной атмосферой дома. Есть ощущение, что экспериментировали с санузлом — «кирпичная» укладка плитки, но при этом модная с недавних пор покраска стен выше мокрых зон. Более выигрышно смотрелась бы вертикальная укладка белого «кабанчика» без рисунка («кабанчик» — вид вытянутой плитки по типу кирпича, название идет от формы болванки для производства с двумя отверстиями, похожей на пятачок. — Прим. ред.) Хоть здесь не вкладывались в супер-дизайнерский ремонт, вид из окна уже делает эту квартиру привлекательной.

Вот такое бывает многообразие ремонтов — кто во что горазд. Тем не менее существуют стандарты, средние цены за метр, на которые ориентируются дизайнеры и ремонтники.

— Стоит учитывать несколько факторов, — отмечает эксперт. Их много:

какой регион — будет разная доступность материалов и цены работников;

кто делает ремонт — своими руками, знакомые или профессиональные компании (от 10 тысяч рублей за квадратный метр без материала);

с дизайнером или без (цены за дизайн-проект от 1500–5000 рублей и выше в зависимости от услуг внутри проекта);

качество материалов (от эконом-сегмента до премиум).

Если сравнивать стоимость ремонта однушки в среднем по стране сейчас и 2–3 года назад, то рост цен составил не меньше 20%. В 22–23 годах можно было сделать ремонт за 1–1,2 млн с мебелью и техникой, а сейчас от 1,5 млн рублей и выше, причем не факт, что с дизайн-проектом. Сам по себе дизайн-проект составляет не более 10% от стоимости ремонта, — заключает Ольга Абанова.

А вам какой ремонт из бюджетных понравился больше? В Петербурге В Подмосковье В Уфе В Челябинске В Омске

А из дорогих ремонтов какой лучше? В Москве В Иркутске В Новосибирске В Екатеринбурге В Волгограде