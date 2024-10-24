Ярославцам по дешевке продают деревянные хоромы в «новом Вятском». Что за объект

В Ярославской области предлагают купить дом за 1,2 миллиона рублей Источник: ГКУ Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга»











В ярославской глубинке выставили на продажу огромный двухэтажный купеческий дом по цене комнаты. Стоимость объекта — 1 миллион 239 тысяч рублей. За эти деньги отдают памятник «Дом жилой», построенный в середине XIX века.

Изба расположена в деревне Закобякино Любимского района — примерно в 70 километрах от Ярославля по дороге, ведущей в сторону Вятского, и 90 километрах от Костромы, за Костромским заливом. Объект стоит на улице Кудрявцева, 5. Места, как гласит описание, богаты на живность и пейзажи.

— В 5 километрах расположена река Кострома, которая привлекательна для рыбаков, охотников и отдыхающих, — пишут продавцы.

Лот выставили местные власти 22 октября, продажей занимается казенное учреждение «Центр конкурентной политики и мониторинга».

— Привлекательная цена и транспортная доступность являются несомненным плюсом для инвестиции в данный объект, который после реконструкции может служить как туристический объект, место отдыха или семейная точка притяжения, — указано в объявлении.

Здание расположено в центре деревни, к дому уложен асфальт.

Что продают

Дом площадью свыше 500 квадратных метров продают за 1,2 миллиона рублей Источник: ГКУ Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга»











Фасад дома богато украшен. На здании сохранились резные наличники и деревянный мезонин (та самая надстройка над крышей. — Прим. ред.), кирпичная отделка. Внутри — необычная печь и лепнина на потолках. Дом признан выявленным объектом культурного наследия.

Потенциальный покупатель получит нежилое здание площадью 511,2 квадратного метра, а также участок на 758 квадратов. Власти уверяют, что в селе развитая инфраструктура, есть магазин, кабинет врача, школа до 11 классов, а еще храм, отделение временного проживания пожилых и сельский Дом культуры.

Первый этаж дома кирпичный, второй — деревянный Источник: ГКУ Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга»











— Состояние здания: условно-удовлетворительное, неэксплуатируемое, с износом конструкций, кровли, оконных и дверных блоков, инженерных систем, внешней отделки. К зданию подведен газ, возможно наличие иных инженерных коммуникаций, — говорится в объявлении.

Как рассказали 76.RU в сельской администрации, в самом здании ранее располагались библиотека и Дом культуры, кабинет администрации, а с другой стороны дома — радиоузел. По воспоминаниям местных, здание перестало функционировать как административное около 10 лет назад. Недвижимость находится в собственности любимской администрации.

Внутри сохранились печи-буржуйки Источник: ГКУ Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга»











Местами потолок отделан деревом Источник: ГКУ Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга»











В дом ведет деревянная лестница Источник: ГКУ Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга»











О намерении распродавать дома в Закобякино еще в декабре 2023 году заявлял на тот момент заместитель председателя правительства Денис Хохряков (ныне первый заместитель председателя правительства области. — Прим. ред.).

— Здесь сохранились торговые ряды и целая улица купеческих домов, уникальная пожарная каланча, выкованная кузнецами, и пожарное депо. Всё это свидетельства богатой истории зажиточного торгово-промышленного села, некогда расположенного на оживленном тракте, — говорил он во время визита в деревню.

Село Закобякино впервые упоминается в документах в 1629 году. Есть две не менее интересные версии происхождения названия. Согласно первой, оно пошло от имени ордынского хана Кобяка, который жил в этих местах. По второй версии, недалеко от населенного пункта был тракт, вдоль которого располагалось множество кабаков. Таким образом, село находилось за кабаками.

Веками жители Закобякино занимались торговлей, рыбной ловлей, из производство здесь работало молочная ферма. Среди местных было много мастеров малярного, кровельного и кожевенного дел. Кроме того, считается, что здесь сложились купеческие династии, которые и построили в селе двухэтажные просторные дома, торговые лавки и склады.

Чиновник правительства анонсировал планы по продаже исторических зданий в селе Источник: Денис Хохряков / Vk.com