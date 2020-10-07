«Боже мой, неужели Лисицын не выиграл?»: Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы

«Неужели Лисицын не выиграл?»: Навальный дал первое интервью после выхода из комы
В Берлине Алексей Навальный дал Юрию Дудю первое интервью после выхода из комы. Политик считает, что его могли отравить токсином «Новичок». Он сказал, что следы вещества найдены на его теле и в организме. Также Навальный заявил, что допускает версию о том, что отравление могли устроить люди из его окружения в ФБК.
Во время интервью у собеседников зашла речь о прошедших в Ярославской области довыборах в Государственную думу, где победил бывший хоккеист Андрей Коваленко.
— Анатолий Лисицын — бывший губернатор Ярославской области, верноподданный «Единой России» до самого последнего момента (незадолго до выборов Лисицын вышел из «Единой России» и баллотировался под флагом «Справедливой России». — Прим. ред.). Ещё появляется там информация про его бизнес-схемы внутри Ярославской области — не знаю, насколько это правда! — вот за него умное голосование предлагало голосовать, — сказал Юрий Дудь.
— Он шёл против единоросса. Хоккеист, по-моему, какой-то там шёл? — ответил Алексей Навальный.
— Андрей Коваленко — ещё один прекрасный человек.
— Тем не менее Лисицын, который шёл в этой ситуации против власти... Я уж не знаю, что там случилось, но он решил пойти против «Единой России». И мы помогли, надеюсь, ему — он вынес хоккеиста.
— Он проиграл. Хоккеист стал депутатом.
— Ну вот видишь, я месяц пропустил, не знаю всего этого. Но мне всё равно, какой Лисицын. Те люди, которых пускают на выборы сейчас, в большинстве своём не очень хороши. Потому что наших кандидатов чаще всего не пускают. Но задача — разрушать монополию «Единой России».
— Почему это не может быть договорняк? Когда он просто вышел из «Единой России», чтобы попасть в машину умного голосования, пройти — но он не прошел! — и, собственно, делать.
— В Новосибирске так получилось: договорились коммунисты и «Единая Россия». Поэтому у нас было очень сложно. Мы успешно сработали, но мы работали против договорняка. Ну конечно, может быть договорняк. Разные вещи могут быть. Но в этом и заключается сложность нашей ситуации. Боже мой, неужели Лисицын не выиграл?
Видео: Юрий Дудь / Youtube.com
Напомним, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо на борту. Самолет экстренно посадили в Омске. В местной больнице политик впал в кому. Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В анализах политика были обнаружены следы отравляющего вещества группы «Новичок». Недавно Навальный пришёл в сознание и начал восстанавливаться.