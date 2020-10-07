7 октября среда
СЕЙЧАС +16°С
usd 78.51
eur 92.52
Тема дняАнтирекорд по ковиду

Все новости

Все новости

«Боже мой, неужели Лисицын не выиграл?»: Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы

Во время беседы с Юрием Дудём политик поделился мнением о прошедших в Ярославской области довыборах

1 698
10Обсудить

Поделиться

Алексей Навальный полагает, что его отравили именно «Новичком»

Алексей Навальный полагает, что его отравили именно «Новичком»

«Неужели Лисицын не выиграл?»: Навальный дал первое интервью после выхода из комы

В Берлине Алексей Навальный дал Юрию Дудю первое интервью после выхода из комы. Политик считает, что его могли отравить токсином «Новичок». Он сказал, что следы вещества найдены на его теле и в организме. Также Навальный заявил, что допускает версию о том, что отравление могли устроить люди из его окружения в ФБК.

Во время интервью у собеседников зашла речь о прошедших в Ярославской области довыборах в Государственную думу, где победил бывший хоккеист Андрей Коваленко.

— Анатолий Лисицын — бывший губернатор Ярославской области, верноподданный «Единой России» до самого последнего момента (незадолго до выборов Лисицын вышел из «Единой России» и баллотировался под флагом «Справедливой России». — Прим. ред.). Ещё появляется там информация про его бизнес-схемы внутри Ярославской области — не знаю, насколько это правда! — вот за него умное голосование предлагало голосовать, — сказал Юрий Дудь.

— Он шёл против единоросса. Хоккеист, по-моему, какой-то там шёл? — ответил Алексей Навальный.

Интервью Юрия Дудя с Навальным длится более двух часов

Интервью Юрия Дудя с Навальным длится более двух часов

— Андрей Коваленко — ещё один прекрасный человек.

— Тем не менее Лисицын, который шёл в этой ситуации против власти... Я уж не знаю, что там случилось, но он решил пойти против «Единой России». И мы помогли, надеюсь, ему — он вынес хоккеиста.

— Он проиграл. Хоккеист стал депутатом.

— Ну вот видишь, я месяц пропустил, не знаю всего этого. Но мне всё равно, какой Лисицын. Те люди, которых пускают на выборы сейчас, в большинстве своём не очень хороши. Потому что наших кандидатов чаще всего не пускают. Но задача — разрушать монополию «Единой России».

— Почему это не может быть договорняк? Когда он просто вышел из «Единой России», чтобы попасть в машину умного голосования, пройти — но он не прошел! — и, собственно, делать.

— В Новосибирске так получилось: договорились коммунисты и «Единая Россия». Поэтому у нас было очень сложно. Мы успешно сработали, но мы работали против договорняка. Ну конечно, может быть договорняк. Разные вещи могут быть. Но в этом и заключается сложность нашей ситуации. Боже мой, неужели Лисицын не выиграл?

Видео: Юрий Дудь / Youtube.com

Напомним, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо на борту. Самолет экстренно посадили в Омске. В местной больнице политик впал в кому. Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В анализах политика были обнаружены следы отравляющего вещества группы «Новичок». Недавно Навальный пришёл в сознание и начал восстанавливаться.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Алексей НавальныйАнатолий ЛисицынЮрий ДудьАндрей Коваленко
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!