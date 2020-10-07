«Боже мой, неужели Лисицын не выиграл?»: Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы

В Берлине Алексей Навальный дал Юрию Дудю первое интервью после выхода из комы. Политик считает, что его могли отравить токсином «Новичок». Он сказал, что следы вещества найдены на его теле и в организме. Также Навальный заявил, что допускает версию о том, что отравление могли устроить люди из его окружения в ФБК.



Во время интервью у собеседников зашла речь о прошедших в Ярославской области довыборах в Государственную думу, где победил бывший хоккеист Андрей Коваленко.



— Анатолий Лисицын — бывший губернатор Ярославской области, верноподданный «Единой России» до самого последнего момента (незадолго до выборов Лисицын вышел из «Единой России» и баллотировался под флагом «Справедливой России». — Прим. ред.). Ещё появляется там информация про его бизнес-схемы внутри Ярославской области — не знаю, насколько это правда! — вот за него умное голосование предлагало голосовать, — сказал Юрий Дудь.

