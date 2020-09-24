Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что заявку в комитет премии отправил российский писатель, академик Сергей Комков. Об этом сообщил сам писатель.



Выдвинуть кандидата на Нобелевскую премию могут члены национальных парламентов; министры; главы государств; члены международных судов; Международной женской лиги за мир и свободу; профессора университетов; почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии; ректоры и директора университетов; директора институтов исследования мира и внешней политики. Также номинировать на Нобелевскую премию мира могут лица ранее ее удостоенные, члены основного совета директоров или его эквивалента организаций, удостоенных Нобелевской премии мира, действующие и бывшие члены Нобелевского комитета и его бывшие советники.

