«Лишение свободы не помогает»: после убийства девочек-сестёр депутаты требуют ужесточения наказаний

Рыбинский депутат требует ужесточения наказаний для педофилов и убийц
Рыбинский депутат внёс на рассмотрение муниципального совета вопрос об ужесточении наказания за преступления в отношении детей.
— Как город ответит на нечеловеческое преступление — убийство двух девочек в микрорайоне Переборы? — написал на своей страничке в соцсетях депутат Петр Кельберг.
Депутат прикрепил к посту текст обращения, которое может уйти в ярославскую облдуму при поддержке совета.
— В последнее время преступные посягательства на детей выглядят более чем угрожающе. В СМИ все чаще появляется информация об исчезновениях, изнасилованиях и убийствах детей и подростков на территории всей Российской Федерации, последние события в Рыбинске — тому подтверждение. В этой связи необходимо усиление уголовной ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних, поскольку в настоящее время наказание за эти преступления несоразмерно их общественной опасности, — гласит текст обращения.
Мы связались с председателем муниципального совета Рыбинска, чтобы узнать подробнее об ужесточении наказания.
— На мой взгляд, нужно увеличивать сроки, может даже до пожизненных. Нужен спецучет. Потому что был человек, совершил преступление, отсидел, вышел и совершил ещё хуже. Это говорит о том. что в некоторых случаях лишение свободы не помогает. Сейчас, думаю, многие рыбинцы сходятся в одном — такие люди, у которых наклонности, как у Молчанова, не должны быть в обществе, — прокомментировал порталу 76.RU председатель муниципального совета Константин Долгов.
Речь об ужесточении ответственности идёт в статьях об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, понуждению к действиям сексуального характера, а также о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Идею ужесточения наказаний после случая в Рыбинске активно обсуждают на всех уровнях. Детский омбудсмен России предложила создать реестр педофилов.
Напомним, в прошлую пятницу по подозрению в жестоком убийстве и изнасиловании поймали рыбинца Виталия Молчанова. Мужчина сознался в том, что убил девочек-сестёр своей сожительницы. В день задержания следователи возили его на место преступления. Там Молчанов подтвердил свою причастность и рассказал, что сделал с девочками.