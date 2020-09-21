«Лишение свободы не помогает»: после убийства девочек-сестёр депутаты требуют ужесточения наказаний

Рыбинский депутат внёс на рассмотрение муниципального совета вопрос об ужесточении наказания за преступления в отношении детей.

— Как город ответит на нечеловеческое преступление — убийство двух девочек в микрорайоне Переборы? — написал на своей страничке в соцсетях депутат Петр Кельберг.



Депутат прикрепил к посту текст обращения, которое может уйти в ярославскую облдуму при поддержке совета.

— В последнее время преступные посягательства на детей выглядят более чем угрожающе. В СМИ все чаще появляется информация об исчезновениях, изнасилованиях и убийствах детей и подростков на территории всей Российской Федерации, последние события в Рыбинске — тому подтверждение. В этой связи необходимо усиление уголовной ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних, поскольку в настоящее время наказание за эти преступления несоразмерно их общественной опасности, — гласит текст обращения.

