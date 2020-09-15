Навальный вернется в Россию и продолжит работать

Алексей Навальный намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в органах безопасности Германии.

По его словам, оппозиционный политик сейчас «в полной мере осознает свое состояние, что с ним произошло и где он находится». А когда Навальный поправится, он вернется в Россию.

— Он не планирует оставаться в Германии, — сказал чиновник New York Times. — Он хочет вернуться домой, в Россию, и продолжить свою миссию.