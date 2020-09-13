13 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +14°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняКоличество заражённых растёт: данные по COVID-19

Все новости

Все новости

Апатия в центре: избирком показал, какие районы активнее всего голосуют на довыборах в Госдуму

Цифры с избирательных комиссий в Ярославской области

852
7Обсудить

Поделиться

Довольно уныло сегодня на избирательных участках

Довольно уныло сегодня на избирательных участках

В Ярославской области явка на довыборах в Госдуму составила около 13%

Жители Ярославской области проявили мало интереса к важным довыборам в Госдуму. По данным на 12:00, явка составила 13,68%.

— На участке все вежливые, но не все в масках. Встречают, говорят, на какой дистанции держаться. Буфетов нет, — рассказала сходившая проголосовать замредактора 76.RU Анна Ёлкина.

Такой процент пришедших на выборы Избирательную комиссию Ярославской области не смущает. Отчитались о достижениях:

— Ярославская область в очередной раз становится пионером развития цифровых избирательных технологий. Сейчас мы тестируем дистанционное электронное голосование. Сделать свой выбор с помощью интернета изъявили желание более 18 тысяч жителей Ярославской области. Это в 1,5 раза больше, чем, например, в Курской области, которая также участвует в эксперименте. Услуга онлайн-голосования является простой, удобной и комфортной судя по тому, что большинство наших заявителей, 82%, ей уже воспользовалось. Такой формат голосования вместе с возможностью сделать свой выбор на дому и работа участков в течение трех дней позволяет полностью обеспечить безопасность избирателей в условиях пандемии, — цитирую председателя облизбиркома Олега Захарова в телеграм-канале Избирательной комиссии Ярославской области.

Как голосуют районы (данные на 12:00):

  • Даниловская — 26,99%;
  • Любимская — 38,54%;
  • Некрасовская ТИК — 29,40%;
  • Первомайская — 39,54%;
  • Пошехонская — 33,20%;
  • Рыбинская — 34,51%;
  • Тутаевская — 15,26%;
  • Ярославль, Дзержинская — 8,40%;
  • Ярославль, Заволжская — 10,60%;
  • Ярославль, Ленинская — 10,55%;
  • Ярославль, Фрунзенская — 10,12%;
  • Ярославская — 13,40%.
Не сразу и поймешь, где тут выборы

Не сразу и поймешь, где тут выборы

Отдать свой голос ещё можно успеть. Участки будут работать до вечера. Найти свой можно в этом списке.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Госдумавыборыдепутат
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!