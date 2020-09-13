Апатия в центре: избирком показал, какие районы активнее всего голосуют на довыборах в Госдуму

Жители Ярославской области проявили мало интереса к важным довыборам в Госдуму. По данным на 12:00, явка составила 13,68%.

— На участке все вежливые, но не все в масках. Встречают, говорят, на какой дистанции держаться. Буфетов нет, — рассказала сходившая проголосовать замредактора 76.RU Анна Ёлкина.

Такой процент пришедших на выборы Избирательную комиссию Ярославской области не смущает. Отчитались о достижениях:

— Ярославская область в очередной раз становится пионером развития цифровых избирательных технологий. Сейчас мы тестируем дистанционное электронное голосование. Сделать свой выбор с помощью интернета изъявили желание более 18 тысяч жителей Ярославской области. Это в 1,5 раза больше, чем, например, в Курской области, которая также участвует в эксперименте. Услуга онлайн-голосования является простой, удобной и комфортной судя по тому, что большинство наших заявителей, 82%, ей уже воспользовалось. Такой формат голосования вместе с возможностью сделать свой выбор на дому и работа участков в течение трех дней позволяет полностью обеспечить безопасность избирателей в условиях пандемии, — цитирую председателя облизбиркома Олега Захарова в телеграм-канале Избирательной комиссии Ярославской области.