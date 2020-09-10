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Ярославские депутаты запретили самим себе тратить бюджетные деньги на своих родственников

Один из народных избранников сам выступил с такой инициативой

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С инициативой выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский

С инициативой выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский

В Ярославле депутатам запретят брать на работу родственников

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выступил с инициативой запретить себе и своим коллегам устраивать на работу за бюджетные деньги своих родственников.

Профильная комиссия сегодня предложение рассмотрела и поддержала. И, судя по настрою депутатов, на голосовании идея также будет одобрена.

— На следующей неделе вопрос будет рассмотрен на заседании муниципалитета, — сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Если большинство проголосует за такой запрет, то депутаты по-прежнему смогут брать к себе помощниками кого угодно, включая родственников, но брать деньги из бюджета на их оплату — нет.

В список родни попали родители, дети, бабушки и дедушки, мужья и жены. Дальних родственников депутаты по-прежнему смогут трудоустраивать к себе в помощники.

Напомним, депутаты Ярославской областной думы в июне этого года приняли аналогичное решение.

— Ранее близкие родственники депутатов законно могли работать на платной основе их помощниками, но с точки зрения морали это было не совсем правильно. Мы посчитали, что эти факты можно трактовать как конфликт интересов, — объяснил один из авторов инициативы, заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — Рад, что наши коллеги из муниципалитета перенимают в этом направлении наш опыт.

При этом известно, что в Ярославской областной думе есть случаи, когда родственники депутатов продолжили работать помощниками по методу «перекрёстного опыления» — они получают зарплату, работая у депутатов-коллег своих родственников. Не исключено, что и в муниципалитете произойдёт подобное.

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Антон КапраловАртур ЕфремовДмитрий Петровскийбюджетмуниципалитет Ярославля
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