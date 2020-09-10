Ярославские депутаты запретили самим себе тратить бюджетные деньги на своих родственников

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выступил с инициативой запретить себе и своим коллегам устраивать на работу за бюджетные деньги своих родственников.



Профильная комиссия сегодня предложение рассмотрела и поддержала. И, судя по настрою депутатов, на голосовании идея также будет одобрена.



— На следующей неделе вопрос будет рассмотрен на заседании муниципалитета, — сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Если большинство проголосует за такой запрет, то депутаты по-прежнему смогут брать к себе помощниками кого угодно, включая родственников, но брать деньги из бюджета на их оплату — нет.

