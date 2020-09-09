Путин отменил прямую линию в этом году, но проведет большую пресс-конференцию

Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году не состоится, но в декабре глава государства проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».



— Конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним, — сказал Песков, — Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре.

