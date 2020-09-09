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Названы имена суперфиналистов конкурса «Лидеры России»

Для победителей предусмотрен грант на обучение — один миллион рублей

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В этом году на конкурс поступило более 230 тысяч заявок. Победили 106 человек

В этом году на конкурс поступило более 230 тысяч заявок. Победили 106 человек

Подведены итоги суперфинала «Лидеров России» — конкурса управленцев нового поколения. Более 230 тысяч человек подали заявки на конкурс, 300 участников из 54 регионов страны, а также Белоруссии и Украины вышли в суперфинал, они рассказывали о своих лидерских качествах, проходили обучение и семинары в ведущих вузах и компаниях России. Победителями стали 106 конкурсантов, их имена можно посмотреть здесь.

В последний день конкурса перед финалистами выступил Владимир Путин. Президент отметил, что обновлять кадровые составы на предприятиях нужно по способностям, а карьерный рост давать тем, кто готов пахать на благо страны.

— Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране, — заявил Путин.

Он отметил, что конкурс пользуется обратной связью. В этом году новинками стали три специализации — «Здравоохранение», «Финансы и технологии» и «Наука» — они появились после обращения самих ученых и медиков. А наиболее активные участники этих направлений получили высокие посты и должности еще до подведения итогов конкурса.

— Считаю важным, что для всех участников победа в финале — это серьезный импульс для дальнейшего развития, повышения своей квалификации. Именно с этой целью для финалистов предусмотрен грант на обучение в размере одного миллиона рублей. А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма, получают возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления, так называемой, как иногда говорят, «школы губернаторов», — отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что всегда и во всем необходимо следовать принципам служения обществу и государству.

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Владимир ПутинЛидеры Россииконкурс
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