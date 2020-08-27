Интервью Владимира Путина: президент отвечает на вопросы «по актуальным на сегодняшний день темам»

О новой вакцине от коронавируса
— Мы прошли клинические испытания на животных и людях. Вакцина формирует стойкий иммунитет и она безвредна.
Путитн еще раз напомнил, что добровольцем в испытании вакцины была его дочь.
— У нее в первый день температура была 38,4. На второй день чуть больше 37 и все. Я только что разговаривал с ней по телефону — все хорошо, — президент.
Путин еще раз напомнил, что в России создан запас средств индивидуальной защиты, масок, медикаментов — это все на случай новой вспышки.
— Я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания и создать условия для дальнейшей работы. Сейчас я хочу обратиться к граждам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, помнить, что вирус никуда не делся, и соблюдать ограничительные меры, — Владимир Путин.
— Это одна из русских традиций: мобилизовываться, когда нужна какая-то помощь, — Путин о работе врачей в борьбе с коронавирусом.
О второй волне коронавируса
— Речь идет о развитии эпидемиологичесокй ситуации. Понятно, почему цифры в Европе пошли вверх — курортный сезон, скопление людей. Поэтому мы наблюдаем в некоторых странах рост случаев.
Путин напомнил, что в России один из самых низких показателей по смертности и восхитился работой российских медиков.
Интервью начинается. Оно было записано в резиденции Путина в Ново-Огарево.
Пока мы с вами ждем интервью Путина, председатель правительства Михаил Мишустин раздает деньги на премии медикам, жилье сиротам и новые дороги.
- Только что на заседании кабмина было объявлено о выделении более 2 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот в регионах с наиболее сложной ситуацией. В списке — Алтайский край, Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, Чувашия.
- 22 млрд рублей пойдут на августовские выплаты медикам за борьбу с коронавирусом. Более 320 млн рублей — на выплаты медикам из центров ФМБА. Более 1,8 млрд рублей — соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
- 200 млн рублей получит Забайкальский край на строительство модульных пожарных депо и на покупку новых пожарных автомобилей.
- На дороги выделят порядка 5 млрд рублей: 3,5 млрд — в рамках нацпроекта на новые дороги в Магнитогорске и Тюмени. Еще 1,5 млрд рублей — на реконструкцию тоннеля в Республике Северная Осетия — Алания, а также строительство автодорожного обхода Хабаровска.
Путин также отметил, что РФ по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв из правоохранителей для возможной помощи.
Телеканал «Россия 1» во время передачи «60 минут» показал небольшой анонс интервью Путина. Речь шла о протестах а Белоруссии:
— Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске, — ответил президент на вопрос журналиста. — Ситуация в Белоруссии сейчас выравнивается.
Путин также добавил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
Каждый год летом Владимир Путин проводит прямую линию, отвечая на вопросы россиян. В этом году мероприятие сдвинулось на неопределенный срок из-за коронавируса. Впрочем, в Кремле пообещали провести ее до конца года.
Сегодняшнее интервью президента ранее не анонсировалось. Как вы, наверное, помните, последние месяцы Путин частенько выходил в прямое вещание из-за ситуации с коронавирусом: оперативные совещания с оперштабом и правительством, обращения к нации транслировались с марта по июнь практически каждую неделю. Тем интереснее, какие заявления сегодня сделает глава государства.
Привет, друзья! Мы начинаем трансляцию большого интервью Владимира Путина «России 24»: президент ответит «на основные вопросы по актуальным на сегодняшний день темам» — так заявлено в анонсе.
Интервью с проведет Сергей Брилев — заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. Начало ориентировочно в 14:00 мск.