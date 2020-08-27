Интервью Владимира Путина: президент отвечает на вопросы «по актуальным на сегодняшний день темам»

Сегодня Владимир Путин даёт большое интервью телеканалу «Россия 24». Сообщается, что президент ответит на актуальные на сегодняшний день вопросы для нашей страны.

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