27 августа четверг
СЕЙЧАС +20°С
usd 75.54
eur 89.23
Тема дняЛюди боятся возвращаться в взорвавшийся дом

Интервью Владимира Путина: президент отвечает на вопросы «по актуальным на сегодняшний день темам»

Мы следим за разговором с главой государства онлайн, присоединяйтесь

419
Обсудить

Поделиться

Сегодня Владимир Путин даёт большое интервью телеканалу «Россия 24». Сообщается, что президент ответит на актуальные на сегодняшний день вопросы для нашей страны.

Мы ведем прямую трансляцию этого разговора, присоединяйтесь и следите за важными заявлениями главы государства вместе с нами.

Видео: Россия 24

Мария Захарова

О новой вакцине от коронавируса

— Мы прошли клинические испытания на животных и людях. Вакцина формирует стойкий иммунитет и она безвредна.

Путитн еще раз напомнил, что добровольцем в испытании вакцины была его дочь.

— У нее в первый день температура была 38,4. На второй день чуть больше 37 и все. Я только что разговаривал с ней по телефону — все хорошо, — президент.

Мария Захарова

Путин еще раз напомнил, что в России создан запас средств индивидуальной защиты, масок, медикаментов — это все на случай новой вспышки.

Мария Захарова

— Я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболевания и создать условия для дальнейшей работы. Сейчас я хочу обратиться к граждам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, помнить, что вирус никуда не делся, и соблюдать ограничительные меры, — Владимир Путин.

Мария Захарова

— Это одна из русских традиций: мобилизовываться, когда нужна какая-то помощь, — Путин о работе врачей в борьбе с коронавирусом.

Мария Захарова

О второй волне коронавируса

— Речь идет о развитии эпидемиологичесокй ситуации. Понятно, почему цифры в Европе пошли вверх — курортный сезон, скопление людей. Поэтому мы наблюдаем в некоторых странах рост случаев.

Путин напомнил, что в России один из самых низких показателей по смертности и восхитился работой российских медиков.

Мария Захарова

Интервью начинается. Оно было записано в резиденции Путина в Ново-Огарево.

Мария Захарова

Пока мы с вами ждем интервью Путина, председатель правительства Михаил Мишустин раздает деньги на премии медикам, жилье сиротам и новые дороги.

  • Только что на заседании кабмина было объявлено о выделении более 2 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот в регионах с наиболее сложной ситуацией. В списке — Алтайский край, Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, Чувашия.
  • 22 млрд рублей пойдут на августовские выплаты медикам за борьбу с коронавирусом. Более 320 млн рублей — на выплаты медикам из центров ФМБА. Более 1,8 млрд рублей — соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
  • 200 млн рублей получит Забайкальский край на строительство модульных пожарных депо и на покупку новых пожарных автомобилей.
  • На дороги выделят порядка 5 млрд рублей: 3,5 млрд — в рамках нацпроекта на новые дороги в Магнитогорске и Тюмени. Еще 1,5 млрд рублей — на реконструкцию тоннеля в Республике Северная Осетия — Алания, а также строительство автодорожного обхода Хабаровска.
Мария Захарова

Путин также отметил, что РФ по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв из правоохранителей для возможной помощи.

Мария Захарова

Телеканал «Россия 1» во время передачи «60 минут» показал небольшой анонс интервью Путина. Речь шла о протестах а Белоруссии:

— Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске, — ответил президент на вопрос журналиста. — Ситуация в Белоруссии сейчас выравнивается.

Путин также добавил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.

Мария Захарова

Каждый год летом Владимир Путин проводит прямую линию, отвечая на вопросы россиян. В этом году мероприятие сдвинулось на неопределенный срок из-за коронавируса. Впрочем, в Кремле пообещали провести ее до конца года.

Мария Захарова

Сегодняшнее интервью президента ранее не анонсировалось. Как вы, наверное, помните, последние месяцы Путин частенько выходил в прямое вещание из-за ситуации с коронавирусом: оперативные совещания с оперштабом и правительством, обращения к нации транслировались с марта по июнь практически каждую неделю. Тем интереснее, какие заявления сегодня сделает глава государства.

Мария Захарова

Привет, друзья! Мы начинаем трансляцию большого интервью Владимира Путина «России 24»: президент ответит «на основные вопросы по актуальным на сегодняшний день темам» — так заявлено в анонсе.

Интервью с проведет Сергей Брилев — заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. Начало ориентировочно в 14:00 мск.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путининтервью
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!