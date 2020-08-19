Евросоюз отказался признавать итоги выборов в Белоруссии

СЮЖЕТ Протесты в Белоруссии

Первые дни митинги сопровождались жесткими задержаниями протестующих, тысячи человек увезли в местные СИЗО, где, как рассказывают очевидцы, их били.



Самой массовой стала акция 16 августа: одновременно на улицы разных городов Белоруссии вышли больше полумиллиона человек. Центром событий стал Минск: колонна из нескольких тысяч человек прошла по главным улицам столицы.



По словам министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника, во время акций протеста погибли два человека, один из них — в Минске. В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У остальных состояние стабильное, некритичное.

Бастуют работники ведущих предприятий страны. 17 августа Лукашенко весь день встречался с бастующими работниками заводов. Сотрудникам Минского завода колесных тягачей он заявил, что повторных выборов в стране не будет. В ответ толпа скандировала «Уходи!»

Оппозиционный соперник Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором заявила, что готова взять на себя роль национального лидера. Она обратилась к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». Позже штаб Тихановской распространил заявление с призывом ко всем трудовым коллективам страны присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Лукашенко.

