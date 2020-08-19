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Евросоюз отказался признавать итоги выборов в Белоруссии

Европа готова дать деньги протестующим

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В отношении чиновников будут введены санкции

В отношении чиновников будут введены санкции

Члены Евросоюза провели экстренное собрание по ситуации в Белоруссии, где вторую неделю не прекращаются протесты против итогов выборов президента. По итогам совещания председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обьявила, что ЕС не признаёт итоги выборов и введёт санкции в отношении чиновников, ответственных за фальсификации в ходе выборов.

ЕС также готов выделить 53 миллиона евро в помощь белорусскому населению, сообщает РБК.

На выборах президента, по данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10%. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы и не прекращают протесты по сей день.

СЮЖЕТ

Протесты в Белоруссии Протесты в Белоруссии

Первые дни митинги сопровождались жесткими задержаниями протестующих, тысячи человек увезли в местные СИЗО, где, как рассказывают очевидцы, их били.

Самой массовой стала акция 16 августа: одновременно на улицы разных городов Белоруссии вышли больше полумиллиона человек. Центром событий стал Минск: колонна из нескольких тысяч человек прошла по главным улицам столицы.

По словам министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника, во время акций протеста погибли два человека, один из них — в Минске. В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У остальных состояние стабильное, некритичное.

Бастуют работники ведущих предприятий страны. 17 августа Лукашенко весь день встречался с бастующими работниками заводов. Сотрудникам Минского завода колесных тягачей он заявил, что повторных выборов в стране не будет. В ответ толпа скандировала «Уходи!»

Оппозиционный соперник Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором заявила, что готова взять на себя роль национального лидера. Она обратилась к силовикам, призвав их «перейти на сторону народа». Позже штаб Тихановской распространил заявление с призывом ко всем трудовым коллективам страны присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Лукашенко.

Лукашенко ответил, что выборы проведены легально, без нарушений, а новые возможны только после того, как будут внесены поправки в Конституцию.

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Александр Лукашенкопротесты в Белоруссии
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