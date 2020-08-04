«Появились проблемы»: Госдума РФ рассмотрит вопрос об отмене повышения пенсионного возраста

Представители фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе России предложили вернуть срок наступления пенсионного возраста с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Они обосновали своё предложение тем, что пенсионную реформу проводили при правительстве, которое уже ушло в отставку.



— Мы голосовали против повышения пенсионного возраста изначально, — рассказал порталу 76.RU депутат Государственной думы России от Ярославской области Анатолий Грешневиков. — Теперь мы вышли с инициативой рассмотреть законопроект о пересмотре реформы о повышении пенсионного возраста. Уже эксперты доказали, что повышение пенсионного возраста усугубило проблемы с экономикой и со здоровьем людей.

