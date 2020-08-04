«Появились проблемы»: Госдума РФ рассмотрит вопрос об отмене повышения пенсионного возраста

Представители фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе России предложили вернуть срок наступления пенсионного возраста с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Они обосновали своё предложение тем, что пенсионную реформу проводили при правительстве, которое уже ушло в отставку.
— Мы голосовали против повышения пенсионного возраста изначально, — рассказал порталу 76.RU депутат Государственной думы России от Ярославской области Анатолий Грешневиков. — Теперь мы вышли с инициативой рассмотреть законопроект о пересмотре реформы о повышении пенсионного возраста. Уже эксперты доказали, что повышение пенсионного возраста усугубило проблемы с экономикой и со здоровьем людей.
Законопроект справедливороссов Госдума теперь должна рассмотреть во время осенней сессии после обсуждения на комитете.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о пенсионной реформе осенью 2018 года. Планка выхода на пенсию поднялась до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин. Ранее она составляла для мужчин — 60 лет, а для женщин — 55. Подписание документа о непопулярной в стране реформе произошло в течение считаных часов после того, как законопроект утвердили в Совете Федерации и Государственной думе.
Перед принятием реформы о повышении пенсионного возраста волна протестов прокатилась по всей России. На митинги с требованием не принимать её выходили и ярославцы. Поддержка реформы серьёзно ударила по имиджу депутатов Госдумы от Ярославской области Ильи Осипова, Александра Грибова (позже он перешёл на работу в Правительство РФ. — Прим. ред.) и Валентины Терешковой. Последней досталось больше всех.