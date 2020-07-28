Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко переболел COVID-19. Об этом сообщает издание «БелТА». О своей болезни Лукашенко рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.



— Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно, — цитирует издание президента республики.

