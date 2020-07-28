28 июля вторник
СЕЙЧАС +26°С
usd 71.58
eur 83.78
Тема дняВ Ярославле откроют аттракционы и кинотеатры

Все новости

Все новости
ПолитикаВсё о коронавирусе

Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус

Президент Беларуси переболел бессимптомно

89
Обсудить

Поделиться

Лукашенко считает, что бессимптомно коронавирус переносят 97% человек

Лукашенко считает, что бессимптомно коронавирус переносят 97% человек

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко переболел COVID-19. Об этом сообщает издание «БелТА». О своей болезни Лукашенко рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

— Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно, — цитирует издание президента республики.

Он также заявил, что это подтверждает его прежние слова о том, что 97% населения переносят коронавирус бессимптомно. Ранее Лукашенко не раз высказывался о том, что опасность коронавируса преувеличена, советовал лечить его работой на тракторе, медом и баней. По данным Роспотребнадзора на утро 28 июля всего в Республике Беларусь коронавирус выявили у 67 251 человека. 538 из них скончались.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пандемиякоронавирусАлександр Лукашенко
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!