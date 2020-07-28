Навальный рассказал, сколько он зарабатывает

Если сравнивать зарплату Навального с официальными доходами других политиков, то получается не так уж много. Например, возьмем президента Владимира Путина — у него, между прочим, один из самых скромных доходов по сравнению с правительством. Согласно сведениям об имущественном положении и доходах президента, опубликованным на официальном сайте, в 2018 году (за 2019 нет данных) Владимир Путин заработал 8 648 353 рублей. То есть 720 696 рублей в месяц. В то же время Дмитрий Медведев в 2018 году, когда был премьер-министром, получил, по данным РИА «Новости», 9,917 миллиона рублей. Это примерно 826 417 рублей в месяц.