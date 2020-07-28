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Навальный рассказал, сколько он зарабатывает

Меньше Путина, но больше депутатов

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Алексей Навальный публикует декларацию о доходах ежегодно, в последние годы она не сильно отличается&nbsp;

Алексей Навальный публикует декларацию о доходах ежегодно, в последние годы она не сильно отличается 

Глава ФБК Алексей Навальный рассказал, сколько он зарабатывает. Статью с декларацией на своем сайте он опубликовал после спора с журналисткой RT Екатериной Винокуровой, во время которого они оба пообещали раскрыть свои доходы. Он заявил, что в среднем в месяц получает 453 тысячи рублей. Все это по его словам — доходы от деятельности ИП.

Если сравнивать зарплату Навального с официальными доходами других политиков, то получается не так уж много. Например, возьмем президента Владимира Путина — у него, между прочим, один из самых скромных доходов по сравнению с правительством. Согласно сведениям об имущественном положении и доходах президента, опубликованным на официальном сайте, в 2018 году (за 2019 нет данных) Владимир Путин заработал 8 648 353 рублей. То есть 720 696 рублей в месяц. В то же время Дмитрий Медведев в 2018 году, когда был премьер-министром, получил, по данным РИА «Новости», 9,917 миллиона рублей. Это примерно 826 417 рублей в месяц.

Депутаты Госдумы получают меньше. В этом году на зарплаты им и их помощникам выделили 6 миллиардов рублей. Если посчитать, на одного из 1350 человек (у каждого из 450 депутатов может быть два помощника) приходится по 368 тысяч рублей в месяц. Последний раз Госдума официально раскрыла свои зарплаты в 2018 году, тогда депутаты получили 399 тысяч рублей в месяц до уплаты подоходного налога. Очевидно, что помощникам достается меньше.

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Алексей НавальныйВладимир ПутинГосдума РФ
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