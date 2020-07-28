Глава ФБК Алексей Навальный рассказал, сколько он зарабатывает. Статью с декларацией на своем сайте он опубликовал после спора с журналисткой RT Екатериной Винокуровой, во время которого они оба пообещали раскрыть свои доходы. Он заявил, что в среднем в месяц получает 453 тысячи рублей. Все это по его словам — доходы от деятельности ИП.
Дорогая Катя Винокурова @k_vinokurova и прочие паразиты с Раша тудей. Всё здесь. Жду выполнения публичного обещания и раскрытия размера зарплаты на государственном РТ https://t.co/IfXc0gGORa https://t.co/3VE1FYb74Y pic.twitter.com/NCn3MSFW2V— Alexey Navalny (@navalny) July 28, 2020
Если сравнивать зарплату Навального с официальными доходами других политиков, то получается не так уж много. Например, возьмем президента Владимира Путина — у него, между прочим, один из самых скромных доходов по сравнению с правительством. Согласно сведениям об имущественном положении и доходах президента, опубликованным на официальном сайте, в 2018 году (за 2019 нет данных) Владимир Путин заработал
Депутаты Госдумы получают меньше. В этом году на зарплаты им и их помощникам выделили 6 миллиардов рублей. Если посчитать, на одного из 1350 человек (у каждого из 450 депутатов может быть два помощника) приходится по 368 тысяч рублей в месяц. Последний раз Госдума официально раскрыла свои зарплаты в 2018 году, тогда депутаты получили 399 тысяч рублей в месяц до уплаты подоходного налога. Очевидно, что помощникам достается меньше.